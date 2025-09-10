İstanbul Su Kesintisi Bilgileri Paylaşıldı

İstanbul’da su kesintisi yaşanacak yerler açıklandı. Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 10 Eylül tarihinde İstanbul genelinde su kesintisi olacak ilçeleri belirtti. Peki, suyun ne zaman geri geleceği ve saat kaçta olacağı merak ediliyor. İşte İSKİ’nin açıkladığı 10 Eylül İstanbul su kesintisi saatleri…

İSTANBUL SU KESİNTİLERİ HAKKINDA BİLGİ

Güncel İstanbul su kesintileri hakkında bilgi almak için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesinden bulunduğunuz ilçeyi seçerek detaylara ulaşabilirsiniz.

BÜYÜKÇEKMECE İLÇESİNDE SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: Kamiloğa Mahallesi

Arıza Açıklaması: İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası

Başlama Tarihi: 10.09.2025 14:01:14

Tahmini Bitiş Tarihi: 10.09.2025 17:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

BAHÇELİEVLER İLÇESİNDE SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: Merkez Mahallesi

Arıza Açıklaması: İçme suyu sistemlerimizde yapılan bakım-onarım çalışmaları

Başlama Tarihi: 10.09.2025 14:00:12

Tahmini Bitiş Tarihi: 10.09.2025 18:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

BEYKOZ İLÇESİNDE SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: Gümüşsuyu Mahallesi

Arıza Açıklaması: İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası

Başlama Tarihi: 10.09.2025 15:47:15

Tahmini Bitiş Tarihi: 10.09.2025 20:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185