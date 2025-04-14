İstanbul Su Kesintisi Bilgileri Yayınlandı

İSTANBUL SU KESİNTİLERİ DUYURUSU

İstanbul’da su kesintisi yaşayan bölgeler ile ilgili bilgiler paylaşıldı. İSKİ, 14 Nisan’da İstanbul genelinde su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Suların ne zaman ve saat kaçta geleceği merak ediliyor. İşte İSKİ’nin açıkladığı 14 Nisan su kesintisi saatleri…

ARNAVUTKÖY İLÇESİNDE SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: Hadımköy Mah.

Arıza Açıklaması: “İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası”

Başlama Tarihi: 14.04.2025 16:09:46

Tahmini Bitiş Tarihi: 14.04.2025 20:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

ATAŞEHİR İLÇESİNDE SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: İnönü Mah.

Arıza Açıklaması: “İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası”

Başlama Tarihi: 14.04.2025 14:18:15

Tahmini Bitiş Tarihi: 14.04.2025 19:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185