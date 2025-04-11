İstanbul Su Kesintisi Bilgileri Yayınlandı

İSTANBUL SU KESİNTİLERİ DUYURULDU

İstanbul su kesintisi olan bölgeler açıklandı ve İSKİ, su kesintisinin ne zaman biteceğine dair merak edilenleri yanıtlıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 11 Nisan’da yaşanacak su kesintisinin hangi ilçeleri etkileyeceğini duyurdu. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ’nin açıkladığı İstanbul su kesintisi saatleri.

GÜNCEL SU KESİNTİLERİ HAKKINDA BİLGİ

Güncel İstanbul su kesintileri hakkında bilgi almak isteyenler, İSKİ’nin internet sitesi üzerinden bulundukları ilçeyi seçerek su kesintileri hakkında detaylı bilgi edinebilirler.

KABAITHANE SU KESINTİSİ

Etkilenen Mahalle: Merkez Mahallesi

Arıza Açıklaması: İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası

Başlama Tarihi: 11.04.2025 15:31:14

Tahmini Bitiş Tarihi: 11.04.2025 20:00

Detaylı bilgi için: Alo 185

ÇEKMEKÖY SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: Hüseyinli Mahallesi

Arıza Açıklaması: İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası

Başlama Tarihi: 11.04.2025 16:48:26

Tahmini Bitiş Tarihi: 11.04.2025 20:00

Detaylı bilgi için: Alo 185