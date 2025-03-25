İstanbul Su Kesintisi Detayları Açıklandı

SU KESİNTİSİ BİLGİLERİ DUYURULDU

Beykoz’da su kesintisiyle ilgili bilgiler paylaşıldı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından, 25 Mart günü İstanbul genelinde su kesintisi yaşanacak ilçeler açıklandı. Su kesintisinin sonuçlarıyla ilgili merak edilen soru ise, “Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?” oldu.

ETKİLENEN MAHALLE VE ARIZA AÇIKLAMASI

Etkilenen mahalle olarak Merkez Mahallesi bildirilmiş olup, su kesintisinin nedeni, “İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 200 mm çaplı şebeke hattı arızası” olarak belirtildi. Kesintinin başlangıç tarihi 25 Mart 2025, saat 14:09:37 olarak kaydedildi. Tahmini bitiş tarihi ise 25 Mart 2025, saat 20:00.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Kesintiyle ilgili detaylı bilgi almak isteyenler için irtibat hattı olarak ALO 185 numarası verildi.