İstanbul Su Kesintisi Detayları Açıklandı

İSTANBUL’DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 21 Ağustos günü İstanbul’daki su kesintisi yaşayan ilçeleri açıkladı. Vatandaşlar, İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusunu araştırıyor. Kesintilerin ne zaman sona ereceğiyle ilgili detaylar, özellikle hangi saatlerde su kesintisi olacağına dair bilgiler de merak ediliyor.

AVCILAR İLÇESİNDEKİ SU DURUMU

Etkilenen mahalle, Üniversite Mahallesi olarak belirlendi. Arıza, “İlçe Belediye tarafından yürütülen altyapı çalışmaları sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası” nedeniyle gerçekleşiyor. Başlama tarihi 21.08.2025 saat 12:55:58 olarak belirlenirken, tahmini bitiş tarihi ise 21.08.2025 saat 17:00. Detaylı bilgi almak isteyenler için ALO 185 hattı kullanılabilir.

BÜYÜKÇEKMECE’DE SU KESİNTİSİ

Büyükçekmece ilçesinde etkilenmiş mahalle, Celaliye Mahallesi. Arıza sebebi “İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası” olarak tanımlanıyor. Bu kesinti 21.08.2025 tarihinde 11:15:57’de başlıyor ve tahmini olarak 17:00’de son bulması bekleniyor. Bilgi almak için ALO 185 iletişime geçmek yeterli.

BEYOĞLU İLÇESİ VE SU HATTI ARIZALARI

Beyoğlu ilçesine bağlı Cihangir Mahallesi de su kesintisinden etkileniyor. Buradaki arıza da “İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası” sebebiyle yaşanıyor. Bu kesinti 21.08.2025 tarihinde saat 14:57:54’te başlayacak ve yine tahmini olarak 21.08.2025 saat 17:00’de sona erecek. Detaylı bilgi için ALO 185 hattına başvurmak mümkün.