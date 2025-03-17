İstanbul Su Kesintisi Detayları Açıklandı

İstanbul’da Su Kesintisi Yaşanacak Bölgeler Duyuruldu

İstanbul’da su kesintisi olan yerler hakkında önemli bilgiler paylaşıldı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 17 Mart’ta su kesintisi yaşanacak bölgeleri açıkladı. “İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek” sorusu şimdiden araştırılmaya başlandı. Hangi saatlerde su kesintisi olacağı merak ediliyor. İşte detaylar…

ETKİLENEN MAHALLELER VE ARIZA BİLGİLERİ

İstanbul’un Marmara Mahallesi’nde içme suyu hatlarında meydana gelen arızadan dolayı su kesintisi yaşanacak. “150 mm çaplı şebeke hattı arızası” nedeniyle su kesintisinin başlangıç tarihi 17 Mart 2025, saat 15:02’dir. Tahmini bitiş saati ise 18:00’dir. Daha fazla bilgi için ALO 185 hattı aranabilir.

Bir diğer etkilenen mahalle ise Sütlüce Mahallesi. Burada içme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebepli olarak “şebeke hattı vana montajı/değişimi” çalışmaları gerçekleşiyor. Başlangıç tarihi 17 Mart 2025, saat 16:30’dir ve tahmini bitiş saati yine 18:00 olarak belirlenmiştir. Detaylı bilgi almak için ALO 185 hattı kullanılabilir.

SU KESİNTİSİ HAKKINDA GÜNCEL BİLGİLERİ TAKİP EDİN

İstanbul’daki güncel su kesintileri hakkında bilgi almak isteyenler, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden kendi ilçelerini seçerek detaylı bilgilere ulaşabilir. Bu şekilde, gerçekleşecek kesintilere dair en güncel verilere kolayca erişim sağlanabilir.