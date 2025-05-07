İstanbul Su Kesintisi Duyuruldu

İSTANBUL SU KESİNTİLERİ DUYURULDU

İstanbul’daki su kesintileri ile ilgili önemli bilgilere ulaşıldı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 7 Mayıs’ta su kesintisinin yaşanacağı bölgeleri açıkladı. Su kesintisinin sona ereceği saatler araştırılmakta.

ETKİLENEN İLÇELER VE DETAYLARI

Güncel su kesintileri için İSKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden incelediğiniz ilçeden bilgi alabilirsiniz. Aşağıda belirli bölgelerdeki kesintilere dair ayrıntılar yer alıyor:

– **ATAŞEHİR**

**Etkilenen Mahalle:** Kayışdağı Mah.

**Arıza Açıklaması:** İçme suyu hatlarında meydana gelen arızadan dolayı 100 mm çaplı şebeke hattı arızası.

**Başlama Tarihi:** 07.05.2025 09:51:36

**Tahmini Bitiş Tarihi:** 07.05.2025 17:30

**Detaylı Bilgi İçin:** ALO 185

– **BAYRAMPAŞA**

**Etkilenen Mahalle:** Kartaltepe Mah.

**Arıza Açıklaması:** İçme suyu sistemlerimizde yapılan bakım-onarım çalışmaları.

**Başlama Tarihi:** 07.05.2025 09:51:23

**Tahmini Bitiş Tarihi:** 07.05.2025 17:00

**Detaylı Bilgi İçin:** ALO 185

– **BAŞAKŞEHİR**

**Etkilenen Mahalle:** Bahçeşehir 2. Kısım Mah.

**Arıza Açıklaması:** İçme suyu hatlarında meydana gelen arızadan dolayı 100 mm çaplı şebeke hattı arızası.

**Başlama Tarihi:** 07.05.2025 13:19:48

**Tahmini Bitiş Tarihi:** 07.05.2025 17:00

**Detaylı Bilgi İçin:** ALO 185