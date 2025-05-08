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İstanbul Su Kesintisi Duyuruldu

İSTANBUL’DA SU KESİNTİSİ YAŞANAN İLÇELER

İstanbul’da su kesintisinin yaşanacağı yerler belirlendi. İSKİ, 8 Mayıs günü İstanbul’da su kesintisi olacak ilçeleri duyurdu. Vatandaşlar, “Su kesintisi ne zaman bitecek?” sorusunun cevabını arıyor. İşte 8 Mayıs İstanbul su kesintisi detayları.

İSKİ SU KESİNTİSİ DETAYLARI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) aracılığıyla güncel su kesintileri hakkında bilgi almak için, İSKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçebilirsiniz. İşte etkilenen bölgeler ve kesinti saatleri:

**ARNAVUTKÖY:**
– Etkilenen Mahalle: ÖMERLİ MAH.
– Arıza Açıklaması: “İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI”
– Başlama Tarihi: 08.05.2025 13:02
– Tahmini Bitiş Tarihi: 08.05.2025 17:00
– Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

**BAHÇELİEVLER:**
– Etkilenen Mahalle: BAHÇELİEVLER MAH
– Arıza Açıklaması: “İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI”
– Başlama Tarihi: 08.05.2025 14:48
– Tahmini Bitiş Tarihi: 08.05.2025 19:00
– Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

**BEYKOZ:**
– Etkilenen Mahalle: TOKATKÖY MAH
– Arıza Açıklaması: “İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI”
– Başlama Tarihi: 08.05.2025 09:54
– Tahmini Bitiş Tarihi: 08.05.2025 18:00
– Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

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