İstanbul Su Kesintisi Duyuruldu

İSTANBUL’DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

İstanbul su kesintisi bilgileri İSKİ tarafından duyuruldu. 13 Mayıs tarihinde İstanbul’un çeşitli bölgelerinde su kesintileri olacak. Vatandaşlar, İSKİ’nin internet sitesi üzerinden bulundukları ilçeyi seçerek, su kesintileri hakkında detaylı bilgi alabiliyor.

ETKİLENEN MAHALLELER VE KESİNTİ BİLGİLERİ

ARNAVUTKÖY’de, Ömerli Mahallesi’nde içme suyu hatlarında meydana gelen arızadan dolayı su kesintisi gerçekleşecek. Bu kesinti, 13 Mayıs 2025 tarihinde saat 13:36:24’te başlayacak ve tahmini olarak 18:00’de sona erecek. Detaylı bilgi almak isteyenler ALO 185’i arayabilir.

EYÜPSULTAN’da ise Ağaçlı Mahallesi’nde benzer bir arıza sebebiyle su kesintisi olacak. Bu kesinti 13 Mayıs 2025 tarihinde saat 16:19:59’da başlayacak ve 19:00’a kadar devam etmesi bekleniyor. Yine detaylı bilgi almak için ALO 185 ile iletişime geçmek mümkün.

KADIKÖY’de Dumlupınar Mahallesi’nde de içme suyu hatlarındaki arızadan dolayı su kesintisi meydana gelecek. Bu durum, 13 Mayıs 2025 tarihinde saat 14:40:02’de başlayacak ve tahmini olarak 19:00’da sona erecek. İlgilenenler için ALO 185 hattı üzerinden daha fazla bilgi alınabilir.