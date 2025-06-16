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İstanbul Su Kesintisi Duyuruldu

İSTANBUL’DA SU KESİNTİSİ YAŞANAN İLÇELER

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 16 Haziran tarihinde su kesintisi olabilecek bölgeleri duyurdu. İstanbul’da su kesintisi yaşanacak yerler için araştırmalar sürüyor. Kesintilerle ilgili olarak İSKİ, etkilenen ilçelerin ve kesinti detaylarının bilgilerini paylaşıyor.

BEYOĞLU MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ

Beyoğlu’nda Gümüşsuyu Mahallesi, içme suyu hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle kesintiden etkilenecek. Arıza başlangıç tarihi 16.06.2025 saat 14:40:30 olarak belirlenirken, tahmini bitiş tarihi 16.06.2025 saat 17:30 olarak duyuruldu. Konuyla ilgili detaylar için ALO 185 numarasından bilgi alınabiliyor.

BÜYÜKÇEKMECE’DE HİZMETTE AKSAMA

Büyükçekmece ilçesinde ise Türkoba Mahallesi, içme suyu hatlarındaki arıza sebebiyle etkilenecek. Kesintinin başlangıç tarihi 16.06.2025 saat 11:27:44 olarak belirlenirken, tahmini sona erme tarihi 16.06.2025 saat 17:00 olarak ifade edildi. Kesintiyle ilgili daha fazla bilgi almak isteyenler de ALO 185’i arayabilir.

Güncel su kesintileri hakkında en doğru bilgilere ulaşmak için İSKİ’nin resmi internet sitesinden bulunduğunuz ilçe hakkında bilgi edinmek mümkün.

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