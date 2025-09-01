İstanbul Su Kesintisi Hakkında Bilgi

İSTANBUL’DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

İstanbul’da, su kesintileri hakkında duyurular yapıldı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 1 Eylül günü meydana gelecek su kesintilerini açıkladı. Bu kesintilerin nedenleri ve etkilediği mahalleler hakkında detaylar verildi. Vatandaşlar, “Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?” sorusunu merak ediyor.

ETKİLENEN MAHALLELER VE ARIZA AÇIKLAMALARI

**KARTAL**

Etkilenen Mahalle: Soğanlık Yeni Mah.

Arıza Açıklaması: “İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası.”

Başlama Tarihi: 01.09.2025 16:15:43

Tahmini Bitiş Tarihi: 01.09.2025 18:00

Detaylı Bilgi İçin: Alo 185

**MALTEPE**

Etkilenen Mahalle: Altıntepe Mah.

Arıza Açıklaması: “İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası.”

Başlama Tarihi: 01.09.2025 15:08:25

Tahmini Bitiş Tarihi: 01.09.2025 18:00

Detaylı Bilgi İçin: Alo 185

**SARIYER**

Etkilenen Mahalle: Pınar Mah.

Arıza Açıklaması: “İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası.”

Başlama Tarihi: 01.09.2025 15:27:56

Tahmini Bitiş Tarihi: 01.09.2025 18:30

Detaylı Bilgi İçin: Alo 185

Güncel su kesintileri hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden kendi bulundukları ilçeyi seçerek detaylı bilgilere ulaşabiliyor.