İstanbul Su Kesintisi Listesi Açıklandı

İSTANBUL’DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER DUYURULDU
İstanbul’da su kesintisi olan bölgeler açıklandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 17 Haziran tarihinde su kesintisi yaşanacak ilçeleri kamuoyuna duyurdu. Kesintinin ne zaman sona ereceği ise vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Güncel su kesintileri hakkında detaylı bilgi almak için İSKİ’nin internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçerek bilgi edinebilirsiniz.
BEŞİKTAŞ’TA SU KESİNTİSİ DETAYLARI
Etkilenen Mahalle: Abbasağa Mahallesi
Arıza Açıklaması: İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası
Başlama Tarihi: 17.06.2025 saat 15:25
Tahmini Bitiş Tarihi: 17.06.2025 saat 17:30
Detaylı bilgi için: ALO 185
EYÜPSULTAN’DA SU KESİNTİSİ BİLGİLERİ
Etkilenen Mahalle: Akşemsettin Mahallesi
Arıza Açıklaması: İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 600 mm çaplı ana isale hattı arızası
Başlama Tarihi: 17.06.2025 saat 08:55
Tahmini Bitiş Tarihi: 18.06.2025 saat 01:00
Detaylı bilgi için: ALO 185
GAZİOSMANPAŞA’DA SU KESİNTİSİ AÇIKLAMALARI
Etkilenen Mahalle: Karayolları Mahallesi
Arıza Açıklaması: İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 600 mm çaplı ana isale hattı arızası
Başlama Tarihi: 17.06.2025 saat 08:55
Tahmini Bitiş Tarihi: 18.06.2025 saat 01:00
Detaylı bilgi için: ALO 185