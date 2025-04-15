İstanbul Su Kesintisi Listesi Açıklandı

İSTANBUL SU KESİNTİLERİ DÜYURUSU

İstanbul’da su kesintisi olan yerler açıklandı. Vatandaşlar İSKİ’nin su kesintileri ne zaman sona ereceğini öğrenmek için araştırmalara başladı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 15 Nisan tarihinde İstanbul’da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman ve saat kaçta geri gelecek? İşte İSKİ 15 Nisan İstanbul su kesintisi saatlerine dair detaylar.

İSKİ RESMİ WEB SİTESİ ÜZERİNDEN BİLGİ ALINABİLİR

Güncel İstanbul su kesintileri hakkında bilgi almak isteyenler, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulundukları ilçeyi seçerek bölgedeki su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabiliyor.

ARNAVUTKÖY SU KESİNTİSİ DETAYLARI

Etkilenen Mahalle: Bolluca Mah.

Arıza Açıklaması: İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası yaşanıyor.

Başlama Tarihi: 15.04.2025 15:53:47

Tahmini Bitiş Tarihi: 15.04.2025 18:00

Detaylı Bilgi İçin: Alo 185

BAĞCILAR SU KESİNTİSİ DETAYLARI

Etkilenen Mahalle: Kirazlı Mah.

Arıza Açıklaması: İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza gerekçesiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası yaşanıyor.

Başlama Tarihi: 15.04.2025 16:18:59

Tahmini Bitiş Tarihi: 15.04.2025 19:30

Detaylı Bilgi İçin: Alo 185