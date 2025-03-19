İstanbul Su Kesintisi Ne Zaman Bitecek?

İSTANBUL’DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

İstanbul’da su kesintisi olan bölgeler ile ilgili son gelişmeler paylaşıldı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 19 Mart tarihinde su kesintisi yaşanacak yerleri açıkladı. “İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek?” sorusu gündemde yer alıyor. Detaylar aşağıda yer alıyor.

SU KESİNTİSİ DETAYLARI

19 Mart 2025 tarihinde İstanbul’da su kesintisi yaşayan bazı mahalleler şu şekilde:

Etkilenen Mahalle: RAMİ CUMA MAH

Arıza Açıklaması: “İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası.”

Başlama Tarihi: 19.03.2025 15:34:26

Tahmini Bitiş Tarihi: 19.03.2025 18:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

Etkilenen Mahalle: SANAYİ MAH

Arıza Açıklaması: “İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle şebeke hattı branşman bağlantısı.”

Başlama Tarihi: 19.03.2025 13:40:55

Tahmini Bitiş Tarihi: 19.03.2025 18:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

Güncel İstanbul su kesintileri ile ilgili detaylı bilgi almak için İSKİ’nin internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçerek bilgi edinebilirsiniz.