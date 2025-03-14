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İstanbul Su Kesintisi Ne Zaman Bitecek?

KADIKÖY SU KESİNTİSİ DETAYLARI AÇIKLANDI

Kadıköy’de yaşanacak su kesintisi hakkında bilgiler verildi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 14 Mart günü İstanbul genelinde su kesintisi yaşayacak bölgeleri duyurdu. Suların ne zaman ve saat kaçta geleceği araştırılıyor.

ETKİLENEN MAHALLELER VE ARIZA SEBEPLERİ

Etkilenen mahalleler arasında Fikirtepe Mahallesi yer alıyor. Kesintinin sebebi, içme suyu hatlarında meydana gelen arızadan kaynaklanıyor. Bu arızanın, 100 mm çaplı şebeke hattında olduğu belirtiliyor. Kesinti, 14 Mart 2025 tarihinde saat 14:28:26’da başlayacak ve tahmini olarak 19:00’da sona erecek.

AYRINTILI BİLGİ İÇİN İLETİŞİM

Söz konusu kesintiyle ilgili daha fazla bilgi almak isteyen vatandaşlar, ALO 185 iletişim hattını arayabilir.

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