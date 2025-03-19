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İstanbul Su Kesintisi Saat Bilgisi Açıklandı

EYÜPSULTAN SU KESİNTİSİ BİLGİLERİ

Eyüpsultan’daki su kesintisine dair açıklamalar paylaşıldı. İSKİ, su kesintisi ne zaman bitecek sorusunu gündeme getiren bilgilere de yer verdi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, 19 Mart tarihinde İstanbul’da su kesintisi yaşanacak olan ilçeleri duyurdu.

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Suların ne zaman geleceği, merak edilen konular arasında bulunuyor. Etkilenen mahalle ise Rami Cuma Mahallesi. Arıza durumu “İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası” olarak açıklandı. Arızanın başlangıç tarihi 19 Mart 2025 saat 15:34:26 olarak belirlenirken, tahmini bitiş tarihi ise 19 Mart 2025 saat 18:00.

DETAYLI BİLGİ İÇİN İLETİŞİM

Konuya dair detaylı bilgi almak isteyenler için iletişim numarası: ALO 185.

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