İstanbul Su Kesintisi ve İSKİ Bilgilendirmesi

İSTANBUL SU KESİNTİSİ DUYURUSU

İstanbul’un su kesintisi olan bölgeleri açıklandı. İSKİ, 25 Mart’ta planlanan su kesintilerinin hangi ilçelerde yaşanacağını duyurdu. Su kesintileriyle ilgili en sık sorulan soru, “İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek?” oluyor. Peki, sular ne zaman ve saat kaçta geri gelecek? İşte detaylar.

BÜYÜKÇEKMECE’DEKİ SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: MİMARSİNAN MERKEZ MAH.

Arıza Açıklaması: “İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası” oluşmuştur.

Başlama Tarihi: 25.03.2025 16:12:43

Tahmini Bitiş Tarihi: 25.03.2025 18:30

Detaylı bilgi almak için ALO 185 numarasından ulaşabilirsiniz.

BEYKOZ’DAKİ SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: MERKEZ MAH.

Arıza Açıklaması: “İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 200 mm çaplı şebeke hattı arızası” nedeniyle su kesintisi yaşanmaktadır.

Başlama Tarihi: 25.03.2025 14:09:37

Tahmini Bitiş Tarihi: 25.03.2025 20:00

Detaylı bilgi almak için ALO 185 numarasını arayabilirsiniz.

Güncel İstanbul su kesintileri hakkında daha fazla bilgi almak için, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçerek öğrenebilirsiniz.