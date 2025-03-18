İstanbul Su Kesintisi ve İSKİ Bilgilendirmesi

İstanbul’da su kesintisi olan bölgeler ve bu durumun süresiyla ilgili detaylar açıklandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 18 Mart tarihinde su kesintisi yaşanacak ilçeleri kamuoyuna duyurdu. Peki, sular ne zaman ve saat kaçta geri gelecek? İşte bu tarih için İSKİ tarafından belirlenen su kesintisi saatleri.

SU KESİNTİSİ YAŞANACAK MAHALLELER

Güncel su kesintileri hakkında bilgi almak için İSKİ’nin internet sitesi üzerinden yaşadığınız ilçeyi seçerek bölgenizdeki kesintiler hakkında detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.

Etkilenen mahalleler arasında Anadolu Hisarı Mahallesi bulunuyor. Burada, “içme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 700 mm çaplı ana isale hattı arızası” nedeniyle su kesintisi yaşanacak. Başlama tarihi 18.03.2025 10:39:13 olarak belirlenirken, tahmini bitiş tarihi ise 18.03.2025 22:00’dir. Detaylı bilgi için ALO 185 numarasından ulaşabilirsiniz.

Dumlu Pınar Mahallesi de aynı sebepten etkilenen diğer bir mahalle olarak dikkat çekiyor. Burada da, “içme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 700 mm çaplı ana isale hattı arızası” kaynaklı su kesintisi gerçekleşecek. Bu durumun da başlangıç zamanı 18.03.2025 10:39:13 ve tahmini bitiş zamanıyse 18.03.2025 22:00. bilgi almak için ALO 185 ile iletişime geçilebilir.