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İstanbul Su Kesintisi ve Tahmini Zamanlar

İstanbul’da su kesintileri hakkında güncel bilgiler paylaşıldı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 13 Mart tarihinde su kesintisi uygulanacak ilçeleri duyurdu. İstanbul’daki su kesintilerinin saat kaçta sona ereceği merak ediliyor. İşte İSKİ’nin 13 Mart İstanbul su kesintisi saatleri.

su kesintisi bilgileri

Güncel İstanbul su kesintilerine ulaşmak için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) web sitesine girip, bulunduğunuz ilçeyi seçerek bölgenizdeki su kesintileri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

arnavutköy su kesintisi

Etkilenen Mahalle: İslambey Mahallesi
Arıza Açıklaması: İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası
Başlama Tarihi: 13.03.2025 15:57:14
Tahmini Bitiş Tarihi: 13.03.2025 19:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

bakırköy su kesintisi

Etkilenen Mahalle: Yeşilköy Mahallesi
Arıza Açıklaması: İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası
Başlama Tarihi: 13.03.2025 13:33:32
Tahmini Bitiş Tarihi: 13.03.2025 18:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

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