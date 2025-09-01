İstanbul Su Oranı Yüzde 39,98

KURAKLIK KRİZİ GÖZ ÖNÜNDE

Küresel ısınmanın en tehlikeli sonuçlarından biri olan kuraklık, artık somut bir şekilde karşımıza çıkıyor. Akdeniz Havzası, su krizine her geçen gün biraz daha yaklaşmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, bu yıl 15 Nisan’da yüzde 82,22’ye ulaşan barajlardaki su seviyesi, yazın gelen sıcakların ve artan su tüketiminin etkisiyle düşmeye devam ediyor. Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 39,98 olarak kaydedildi. Barajlardaki doluluk oranı, Ömerli’de yüzde 35,39, Darlık’ta yüzde 52,71, Elmalı’da yüzde 59,43, Terkos’ta yüzde 45,08, Alibey’de yüzde 24,03, Büyükçekmece’de yüzde 41,52, Sazlıdere’de yüzde 37,68, Istrancalar’da yüzde 32,91, Kazandere’de yüzde 19,37 ve Pabuçdere’de yüzde 30,91 olarak ölçüldü. Kente su sağlayan baraj ve göletler ise toplam 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme kapasitesine sahipken, bugün itibarıyla 347,01 milyon metreküp su bulunuyor. Bu yıl barajlara düşen yağış miktarı, metrekare başına 337,54 kilogram olarak belirlendi. Barajlar haricinde kente su sağlayan Melen ve Yeşilçay’dan bu yıl itibarıyla 409,78 milyon metreküp su alımı gerçekleşti. İstanbul’da dün su tüketimi 3 milyon 498 bin metreküp olarak gerçekleşti; buna göre, 229 bin metreküp su regülatörlerden, 3 milyon 269 bin metreküp ise barajlardan sağlandı.

GEÇMİŞ VERİLERİN GÖSTERİYOR

İSKİ istatistiklerine göre, 1 Eylül tarihindeki baraj doluluk oranları, 2015 yılında yüzde 68,61, 2016’da yüzde 52,54, 2017’de yüzde 62,38, 2018’de yüzde 61,71, 2019’da yüzde 58,67, 2020’de yüzde 46,88, 2021’de yüzde 57,74, 2022’de yüzde 58,06, 2023’te yüzde 28,97, 2024’te yüzde 45,79 ve 2025’te yüzde 39,98 olarak kaydedildi. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Hüseyin Toros, son 10 yıllık süreçte İstanbul’a su sağlayan barajların doluluk oranının 1 Eylül’de sadece 2023 yılında yüzde 40’ın altına düştüğünü belirtti. Bugün kaydedilen oran, son 10 yıldaki en düşük ikinci seviye olarak dikkat çekiyor. Prof. Dr. Toros, İstanbul’da günlük su tüketiminin yaz döneminde zaman zaman 3,5 milyon metreküpü aştığını ifade etti. Ayrıca, “Kentte haziran ve temmuz aylarının sıcak geçmesi nedeniyle buharlaşma arttı ve su ihtiyacı yükseldi. Marmara Bölgesi son iki yıldır çok kurak geçiyor. Bu sebeple barajlardaki su seviyesi hızlı bir şekilde azalıyor. Kısa süreli yağışlar sıcak toprak nedeniyle barajlara fazla etki etmiyor; bu nedenle peş peşe uzun süreli yağışlar şart” dedi. İstanbul’da şu anda yağış beklenmiyor ve su sıkıntısı yaşanmaması için tasarruf seferberliğinin başlatılması gerektiğini vurguladı.

Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, İstanbul’da hiç yağmur yağmaması durumunda yaklaşık 3 aylık su kaldığını belirtti. Mayıs ayından bu yana yaklaşık 3 aylık süreçte 14,4 kilogram yağış düştüğünü ifade eden Tek, Kandilli Rasathanesi verilerine göre, bu rakamın altındaki yağış miktarının sadece 2004 yılında 7 kilogram olarak kaydedildiğini aktardı. Tek, “Bu yaz dönemi, son 100 yıl içinde en az yağışın olduğu ikinci en kurak yaz dönemi oldu.” şeklinde ekledi. Eylül ayında etkili bir yağış görünmüyor; normalin altında yağış beklenmekte. Aynı durum ekim ve kasım ayları için de geçerli. Aralık ve ocak aylarında yağışların normal ve normal üstü seviyelerine dönmesi bekleniyor. Bu durumda İstanbulluların kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya kalacağı öngörülüyor. Su tasarrufu tedbirlerinin uygulanması ve bu konuda bilinçlendirme yapılması çok önemli. İzmir ve Ankara su krizine girmeye başladı ve İstanbul’un da su krizine girme ihtimali oldukça yüksek; çünkü gelecek üç aylık dönemde yağışların yüksek seviyelerde olması beklenmiyor.