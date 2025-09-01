İstanbul Su Oranı Yüzde 39,98

KURAKLIK VE SU KRİZİ GÖZ ÖNÜNDE

Küresel ısınmanın en ciddi sonuçlarından biri olan kuraklık, artık somut bir gerçek haline geldi. Akdeniz Havzası, gün geçtikçe su krizine yaklaşırken, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, bu yıl 15 Nisan’da yüzde 82,22 olan barajlardaki su seviyesi, yaz aylarının sıcak havalarının ve artan su tüketiminin etkisiyle düşmeye devam ediyor. Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, güncel olarak yüzde 39,98 olarak kaydedildi. Ömerli’de su seviyesi yüzde 35,39, Darlık’ta yüzde 52,71, Elmalı’da yüzde 59,43, Terkos’ta yüzde 45,08, Alibey’de yüzde 24,03, Büyükçekmece’de yüzde 41,52, Sazlıdere’de yüzde 37,68, Istrancalar’da yüzde 32,91, Kazandere’de yüzde 19,37 ve Pabuçdere’de yüzde 30,91 olarak ölçüldü. İstanbul’da suya ait toplam biriktirme hacmi 868 milyon 683 bin metreküp iken, mevcut su miktarı 347,01 milyon metreküp olarak belirlendi. Bu yıl barajlara düşen yağış miktarı ise metrekareye 337,54 kilogram oldu. Barajların dışında Melen ve Yeşilçay’dan kente bu yıl toplamda 409,78 milyon metreküp su alındı. İstanbul’da dünkü su tüketimi ise 3 milyon 498 bin metreküp olarak gerçekleşti.

TARİHİ DÜŞÜŞLER VE SU TÜKETİMİ

İSKİ istatistiklerine göre, 1 Eylül tarihinde baraj doluluk oranları son 10 yıl içinde 2015’te yüzde 68,61, 2016’da yüzde 52,54, 2017’de yüzde 62,38, 2018’de yüzde 61,71, 2019’da yüzde 58,67, 2020’de yüzde 46,88, 2021’de yüzde 57,74, 2022’de yüzde 58,06, 2023’te yüzde 28,97 ve 2024’te yüzde 45,79 olarak kaydedildi.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, son 10 yılda baraj doluluk oranının Eylül ayı itibarıyla yüzde 40’ın altına 2023’te düştüğünü vurguladı. Toros, “Kentte günlük su tüketimi yaz döneminde zaman zaman 3,5 milyon metreküpü geçiyor. Haziran ve Temmuz aylarında sıcaklık arttıkça buharlaşma ve suya olan ihtiyaç da artıyor. Son iki yıldır Marmara Bölgesi son derece kurak. Dolayısıyla barajlardaki su seviyesi hızla düşüyor. Kısa süreli yağışlar, toprak sıcaklığı nedeniyle barajlara pek etki etmiyor” açıklamasında bulundu. Su krizini önlemek için peş peşe uzun süreli yağışların gerekli olduğunu belirten Toros, mevcut durum için tasarruf seferberliği başlatılması gerektiğini dile getirdi.

KURAKLIĞIN ETKİLERİ

Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, hiç yağmur yağmaması halinde İstanbul’un yaklaşık 3 aylık suyu kaldığını ifade etti. Mayıs ayından bu yana son 3 aylık süreçte sadece 14,4 kilogramlık yağış düştüğünü kaydeden Tek, Kandilli Rasathanesi’ne göre son 100 yıllık süreçte bu miktarın altında yalnızca 2004 yılında 7 kilogram yağış alındığını belirtti. Tek, “Bu yaz dönemi, son 100 yılda en az yağışın olduğu ikinci en kurak yaz oldu” diye ekledi.

Eylül ayındaki yağışların normal değerlerin altında gerçekleşeceğini söylenirken, ekim ve kasım aylarında da benzer bir durum söz konusu. Ancak aralık ve ocak aylarında yağışların normal düzeylere dönebileceği öngörülüyor. İstanbulluları yine bir kuraklık bekliyor olması nedeniyle su tasarrufuna yönelik bilinçlendirme çalışmalarının yapılması gerektiği vurgulandı. İzmir ve Ankara’nın su krizine girmeye başlamasıyla beraber, İstanbul’un da su krizine girme olasılığı oldukça yüksek görünüyor. Zira, önümüzdeki üç ay içinde yağış seviyelerinin yüksek olmasının beklenmediği ifade ediliyor.