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İstanbul Sultan Gazi Derneği İftar Yemeği

İFTAR YEMEĞİ BİR ARAYA GETİRDİ

Oltu Çatak Mahallesi’nde İstanbul Sultangazi Derneği tarafından düzenlenen iftar yemeği, hemşehriler arasında birlik ve beraberliği pekiştiriyor. Dernek Başkanı Recep Aras, iftar yemeğinde yaptığı açıklamada, “Gurbetten sılaya bir muhabbet köprüsü kurmak ve hemşehrilerimizle birlik, beraberlik adına düzenlediğimiz iftar yemeği amacına ulaştı. Birçok hemşehrimizle hasbihal ettik ve hasret giderdik. Yemeğe katılan tüm hemşehrilerime teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

KATILIMCILARDAN BÜYÜK İLGİ

İftar yemeği, katılımcılar tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Başkan Recep Aras ve yönetim kurulu üyeleri, organizasyona dair duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Ben ve yönetim kurulu üyelerim burada olmaktan son derece mutlu olduk” diyerek düşüncelerini paylaştılar. Yemek boyunca hemşehriler arasında sıcak sohbetler gerçekleşirken, paylaşılan anlar Ramazan ayının manevi atmosferini daha da güçlendirdi.

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