İstanbul Sultangazi’de Silahlı Kavga Yaşandı

İKİ GRUP ARASINDA SİLAHLI TARTIŞMA

İstanbul’un Sultangazi ilçesinde, iki grup arasında başlayan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Tarafların sokakta birbirlerine silahla ateş açtığı anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, akşam saatlerinde Sultangazi Esentepe Mahallesi’nde gerçekleşti.

SÖZLÜ TARTIŞMA SONRASI ATEŞ AÇILDI

Alınan bilgilere göre, iki grup arasında henüz netleşmemiş bir nedenle sözlü tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi sonucu, taraflardan birisi elindeki silahla diğer grup üyelerine ateş etmeye başladı. Diğer grup üyeleri de karşılık verince kargaşa çıktı ve kovalamaca yaşandı. Tarafların birbirlerini kovaladığı esnada, etrafa rastgele ateş açıldı.

KORKU DOLU ANLAR KAYDEDİLDİ

Yaşanan korku dolu anlar, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Olayın ardından polis, konu ile ilgili inceleme başlattı.