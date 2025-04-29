İstanbul Tabip Odası, Şafak Başa’yı serbest bırakın

SAĞLIK DURUMU HAKKINDAKİ AÇIKLAMA

İstanbul Tabip Odası, İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa’nın sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa sağlık sorunları nedeniyle serbest bırakılmalıdır. Önceki tıbbi kayıtlar ve yakın tarihli konsey sonucu, hastanın ameliyatının aciliyet arz ettiğini, takip ve tedavisinin ceza infaz kurumu şartlarında sürdürülmesinin güçlüğünü ortaya koymaktadır. Bu nedenle hastanın sağlık hakkına erişim imkanı gözetilerek serbest bırakılmasının uygun olacağı düşüncesindeyiz.” ifadesine yer verildi.

HASTA RAPORU VE TEDAVİ SÜRECİ

Tabip Odası’nın sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, “İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa sağlık sorunları nedeniyle serbest bırakılmalıdır.” denildi. Açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Başa’nın sağlık durumu hakkında bilgi elde edildiği belirtildi. Ardından, meslek odasına avukatı tarafından iletilen tıbbi kayıtların incelendiği ve sağlık durumunun detaylarının öğrenildiği ifade edildi.

AMELİYAT GEREKSİNİMİ

Şafak Başa, 2020 yılında koroner arter hastalığı sebebiyle 3’lü by-pass ameliyatı geçirmişti. 04.03.2025 tarihinde, kendisine koroner anjiografi ve by-pass kontrolü yapıldığı ve bir damarda tam tıkanıklık ile iki ayrı bölgede %70’e varan darlık bulunduğu raporlandı. Hastanın kardiyoloji-kalp damar cerrahisi konseyine yönlendirildiği ve operasyon önerildiği bilgisi açıklandı. Önceki tıbbi kayıtlar ile yakın tarihli konsey sonucu, hastanın ameliyatının aciliyet arz ettiğini, takip ve tedavisinin ceza infaz kurumu şartlarında sürdürülmesinin zor olduğunu ortaya koymaktadır. Bu nedenle, hastanın sağlık hakkına erişim imkanı göz önünde bulundurularak serbest bırakılması gerektiği vurgulandı.