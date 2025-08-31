İstanbul Taksim’de Kavga Paniğe Neden Oldu

İSTANBUL’DA ŞİDDET OLAYI PANİĞE NEDEN OLDU

İstanbul’un Taksim bölgesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen kargaşa, çevredeki insanları tedirgin etti. İddiaya göre, kimliği henüz tespit edilemeyen bir genç adam, sekiz trans birey tarafından sopalarla saldırıya uğradı. Olayın çıkış nedeni henüz netleşmedi ancak cep telefonlarıyla çekilen görüntüler, yaşananların ciddiyetini gözler önüne serdi.

SALDIRI ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Görüntülerde, genç adamın sokak boyunca kovalandığı ve yere düştükten sonra da darbedilmeye devam edildiği görüldü. Çevredeki esnafın şaşkın bakışları altında gerçekleşen bu olayda saldırganlar, uzun süre boyunca şiddet uyguladı. Dayak yiyen genç adam bir süre sonra karşılık vermeye çalıştı ve ardından bölgeden kaçmaya çalıştığı anlar da kaydedildi.

POLİS GÖRÜNTÜLERİ İNCELEYİP SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, emniyet güçlerinin görüntüleri detaylı bir şekilde incelemeye aldığı bildirildi. Taksim’in kalabalık caddelerinden birinde gerçekleşen bu şiddet olayı sosyal medyada geniş yankılar uyandırdı. Kavganın nedenleri ve tarafların kimlikleri hakkında soruşturma süreci başlamış durumda.