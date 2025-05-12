İstanbul Tarım, Orman Projeleri Hakkında Bilgi

İSTANBUL İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRÜ’NDEN TARIM VURGUSU

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, tarımın önemine dikkat çekerek, “Tarım, bir milli güvenlik meselesidir. Dolayısıyla bizim boş bırakacak bir karış tarım arazisi lüksümüz bulunmuyor.” sözlerini dile getirdi. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından koordine edilen ve Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi çerçevesinde Silivri’de sebze fidelerinin temin töreninde konuşma yapan Parıldar, bu projeyle birlikte toplam 4 projede 526 dekar alanın 1153 çiftçi ile birlikte 740 bin fidede buluşturulacağını açıkladı.

GEÇEN PROJELER VE GELECEK HEDEFLER

Arnavutköy, Eyüpsultan, Çatalca, Silivri, Çekmeköy ve Şile’de gerçekleştirilen “Yer Gülü”, “Dilim Lezzeti” ve “Yaz Neşesi Hıyar” projeleri hakkında bilgi veren Parıldar, bu projelerle yaklaşık 450 bin fidernin 948 çiftçi ile buluşturulduğunu hatırlattı. Önümüzdeki dönemde “Şile İçin Tıbbi Aromatik Bitkiler” ve “Biberiye Yetiştiriciliği” projeleri kapsamında Şileli üreticilerle çalışmalar yapacaklarını belirten Parıldar, uygulanan projelerde toplam 6 milyon liralık bütçenin kamu kaynakları ile sağlandığını söyledi.

GELİŞİM PLANI VE DESTEK ÖDEMELERİ

Suat Parıldar, tohum temini kapsamında gerçekleştirilen “İstanbul için Ayçiçeği”, “Silivri için Kurufasulye” ve “Çatalca için Çeltik” projeleri ile 2024 yılı için bitkisel üretimde 380 milyon liraya yakın destek ödemesi yapılacağını belirtti. Bu ödemenin büyük kısmının Silivri’deki üreticilere yapılacağını ifade eden Parıldar, İstanbul’un 863 bin dekarlık tarım arazisi ile büyük bir tarımsal potansiyele sahip olduğunu vurguladı. “Amacımız bu kıymetli tarımsal potansiyeli en verimli şekilde sürdürülebilir bir yapıya döndürerek, gelecekte de tarımsal üretimi bu topraklarda devam ettirmek.” dedi.

Törenin ardından çiftçilere fidelerin dağıtımı yapıldı ve toplu hatıra fotoğrafları çekildi.