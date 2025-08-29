İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü Denetim Yaptı

İSTANBUL TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNDEN KIYMETLİ DENETİM

Ticaret Bakanlığı’na bağlı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim öğretim döneminin yaklaşmasıyla birlikte kırtasiyelerde fiyat ve ürün güvenliği denetimi gerçekleştirdi. Öğrencilerin sıkça tercih ettiği ürünlerin gözlemlendiği denetimlerde, fiyat farkları ve ürünlerin güvenliği titizlikle incelendi. İstanbul’un Sultangazi ilçesinde bulunan bir kırtasiyede yapılan denetimler, Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü ile eş zamanlı bir şekilde birçok ilde de yapıldı.

DENETİM KAPSAMINDA ÜRÜNLERİN KONTROLÜ

Denetimlerde kırtasiye raflarındaki kalem, silgi, defter, boya ve çanta gibi ürünler titizlikle incelendi. Ekipler, barkod, etiket ve kasa fiyatlarını karşılaştırarak olası fiyat farklılıklarını tespit etmeye çalıştı. Aynı zamanda ürünlerin güvenlik standartlarına uyumu da kontrol edildi. Ürünleri tek tek inceleyen ekipler, iş yeri sahiplerini yasalara uymaları konusunda uyardı. Görevli ekiplerin denetimlerine devam edeceği bildirildi.

İŞLETME SAHİBİNDEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Yapılan denetimlerin olumlu olduğunu ifade eden işletmeci Hatice Ölgün, “Yapılan denetimlerin bence sürekliliği çok önemli. Yapılması gerekiyor çünkü hem vatandaş için hem de bizim için haksız rekabetin önlenmesi adına sürekli yapılması gerekiyor. Hepinizin çocuğu var. Hepimiz sağlıklı bir şekilde kaliteyi ucuza almak isteriz. O nedenle daha çok denetim yapılması gerekiyor. Fiyatlarla ilgili, haksız rekabet ile ilgili gelen ürünün fiyatıyla satılan ürünün fiyatının karşılaştırılması gibi, gelen ürünlerin tarihleri ve aradaki fiyat farklarının kontrolü yapıldı.” şeklinde konuştu.