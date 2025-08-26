İstanbul Ticaret İl Müdürü Denetim Yaptı

DENETİMLERİN SÜRDÜĞÜ AÇIKLANDI

İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, bakanlığa bağlı ekiplerin İstanbul’da sürekli diyaloglarla gerçekleştirdiği denetimlerin detaylarını aktardı. Menteşe, 8 ay boyunca yapılan denetimler sonucunda, 12 bin 178 işletmede 45 bin 615 ürün için haksız fiyat tutanağı oluşturduklarını belirtti. Ticaret Bakanlığı ekiplerinin, İstanbul genelindeki yerel ve ulusal marketler üzerine yoğunlaştığı denetimlerinde, temel gıda ve diğer ihtiyaç ürünlerinde haksız fiyat artışlarının önlenmesine yönelik çalışmalar yürütüldü. Bu süreçte, ürünlerin etiket fiyatı ile kasa fiyatları karşılaştırıldı ve etiket fiyatının değişim tarihi ile önceki fiyatları incelendi. Ayrıca, manav reyonunda satılan sebze ve meyvelerin menşei ve fiyat bilgileri “Hal Kayıt Sistemi” üzerinden kontrol edildi.

VATANDAŞ İHTİYAÇLARINA DESTEK

Menteşe, Şişli’deki denetimler sırasında yaptığı açıklamada, Ticaret Bakanlığı’nın vatandaşların sağlıklı beslenme ve yaşam ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla denetimlere devam ettiğini söyledi. Menteşe, “Bugün burada biz hem fiyat etiketlerini kontrol ettik. Yani burada fiyat etiketinden kastımız vatandaş bir ürün almak istediği zaman ürünün üzerindeki etikete baktığında o ürünün fiyatının ne zaman değiştiğini rahatlıkla görebilmesi lazım” diyerek etikete dair beklentilerini aktardı. Ayrıca, gramaj bilgileri gibi etiketin okunabilirliğine de vurgu yaptı. Fiyat etiketi ve ürün fiyatlarının makul olup olduğu üzerinde de durduklarını belirten Menteşe, indirimli satışlarda bir önceki fiyatın da her zaman etiket üzerinde yer alması gerektiğini ifade etti.

YAPILAN DENETİMLERİN SONUÇLARI

İstanbul Ticaret İl Müdürü, son 8 ay içinde yapılan denetimlerde 13 bin 737 işletmede, yaklaşık 3 milyon 738 bin 423 ürünün fiyat etiketleri açısından incelendiğini açıkladı. Menteşe, “66 bin 223 yönetmeliğe aykırı durum tespit ettik ve bunların her birine yaklaşık 3 bin 166 lira idari işlem uyguluyoruz” dedi. Toplamda 209 milyon 662 bin 18 lira değerinde idari işlem yapıldığının altını çizen Menteşe, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’nun karşı taraftan savunma istediği için işlemlerin zaman alabileceğini belirterek, Kurulun şimdiye kadar yaklaşık 405 işletmeye toplam 254 milyon 574 bin 435 lira tutarında idari yaptırım uyguladığını sözlerine ekledi.