İstanbul Ticaret Odası İTO Başkanı Avdagiç, “Net İhracatçı Olmak Önemli” dedi. Gazze’deki Soykırıma Dikkat Çekti. Ekonomik Gelişmeler İzlenmeli, Faizler Düşmeli. İhracat Büyümeye Katkı Sağlamalı. Küresel Gelişmeler Türkiye’yi Etkileyecek

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, net ihracatçı olmanın büyük bir öneme sahip olduğunu belirtirken, “İkinci çeyrekte gördüğümüz net ihracatın büyümeye negatif katkı vermesinin dikkatle izlenmesi gerekiyor. Bu tabloyu tersine çevirmeliyiz. Mutlaka ihracatımızı büyümeye çok etkili bir şekilde katkı sağlayacak noktaya getirmemiz gerekiyor” dedi. İTO tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Avdagiç, Eylül ayı Meclis toplantısında iş dünyasının önemli meselelerini ele aldı.

GAZZE’DE SOYKIRIMA DİKKAT ÇEKİYOR

Avdagiç, konuşmasında İsrail’in Gazze’deki soykırımına dikkat çekerek, “Gazze’de felaket, katliam ve soykırım artarak devam ediyor. İsrail bilinçli çocuk cinayetlerini canice sürdürüyor. Haber ajansları her gün açlıktan vefat eden çocuk ve Gazzeli Müslümanların haberlerini geçiyor. Ne yazık ki bu haberler sıradanlaşıyor. Soykırımcı İsrail’i bir kez daha lanetliyor, Gazze ablukasını kırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na, bu yolculuklarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

ENFLASYON VE FAİZLERİN TAKİBİ

Ekonomik gelişmelere dair açıklamalar yapan Avdagiç, faizlerin gerilemesi ve dezenflasyon sürecinin takip edilmesi gerektiğini vurguladı. Enflasyonun yavaşladığını, ancak istenilen seviyede olmadığını kaydeden Avdagiç, “Enflasyondaki gerileme paralelinde TCMB’nin faiz indirim döngüsüne devam etmesi önemli. Bu, üretici ve ihracatçının rekabet gücünü tekrar kazanmasını ve sermaye yapısını güçlendirmesini de sağlayacaktır” şeklinde değerlendirmelerde bulundu. İhracatın ve yatırımların ekonomik büyümeye olan etkisinin önemini vurgulayan Avdagiç, net ihracatçı olmanın kritik bir önemi olduğunu yineledi.

İKİNCİ ÇEYREKTE NEGATİF KATKIYI GİDERMEK

Sanayi, yatırım ve ihracatın hedeflenen ekonomik gelişim için temel unsurlar olduğuna inanan Avdagiç, “Türkiye yeni büyüme hikayesini bu sac ayaklarının üzerinde yazacaktır. Özellikle sıkı para politikası ve kur-enflasyon dengesinin üretim ve ihracat tarafında gözden geçirilmesi gerektiğine inanıyoruz” açıklamasını yaptı.

KÜRESEL EKONOMİDEKİ ETKİLER

Küresel ekonomik durumu ele alan İTO Başkanı Avdagiç, küresel ekonominin kısa vadede pozitif büyüme sinyalleri vermesine rağmen, ticaret savaşları, enerji piyasası riskleri ve jeopolitik gerilimlerin dünya ekonomisini daha da kırılgan hale getirdiğini belirtti. Dünya ekonomisindeki son gelişmelerin Türkiye’ye dört etkisi olacağını ifade eden Avdagiç, bu etkileri şu şekilde sıraladı: “Birincisi, FED’in faiz indirimleri finansman koşullarının iyileşmesine katkı sağlayabilir. İkincisi, ihracat pazarlarındaki toparlanma ekonomik aktiviteyi hızlandırabilir. Orta vadede hem petrol fiyatlarının hem de altının yüksek seyretmesi cari açığa olumsuz etki edebilir. Dördüncü olarak da çok kutuplu ticaret düzeni Türkiye için lojistik, üretim ve enerji geçiş yollarında stratejik fırsatlar oluşturabilir.”

Avdagiç, “Yakın dönemde ABD tarifeleri, küresel büyüme ve enflasyonda belirleyici risk unsurları olarak öne çıkıyor. Küresel sermaye hareketlerinin gözünün esas olarak FED’in faiz indirimlerinde olacağını düşünüyoruz. Ayrıca petrol fiyatlarının arz ve jeopolitik risklere bağlı olarak dalgalı seyretmesi öngörülürken, altının güvenli liman niteliğinin güçlenmesi bekleniyor” dedi. Küresel piyasaların, gelişen ekonomiler için hem risk hem de fırsatlar sunduğunu belirten Avdagiç, “Küresel büyümenin yukarı yönlü revize edilmesi, ticaret hacminde artış beklentisi ve faiz indirimleri gelişen piyasaları olumlu etkileyecek gelişmeler olarak öne çıkıyor. Özellikle Avrupa ve ABD talebindeki toparlanmanın ihracatçı gelişen ekonomileri dolayısıyla Türkiye’yi olumlu yönde etkilemesi bekleniyor. ABD’nin yüksek tarifeleri ve Çin’deki yapısal sorunlar ise küresel ticaret zincirlerinde aksamalara yol açabilir” şeklinde sözlerini tamamladı.