İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Suriye’yle yatırım planlarını değerlendirdi. Halep, yatırım gündemimizde yer alabilir.

BARİŞ DÖNEMİ VE YATIRIM POTANSİYELLERİ

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “Suriye’de şu anda barış dönemi gündeme geldi. Yönetim Kurulundan iki arkadaşımızı inceleme yapması için gönderdik. Suriye’de büyükelçimizle, Şam Ticaret Odası ve birtakım sanayicilerle görüştüler. Çin 800 dönüm arazinin tahsisini almış durumda. Biz Şam’ın yanı sıra Türkiye’ye coğrafi ve mantalite olarak yakınlığı sebebiyle Halep’i de yatırım gündemimize alabileceğimizi düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

İSTANBUL İŞ DÜNYASININ BEKLENTİLERİ

İstanbul Ticaret Odası’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Avdagiç, Türkiye’de yaşamış olan ve şu anda Suriye’ye dönen iş insanları ile hızla entegre olma fırsatının bulunduğuna dikkat çekti. “Devlet politikamız çerçevesinde, sınır komşumuzun maliyet avantajlarını, Türkiye’nin teknolojik gelişimi ile birlikte kullanarak, çok hızlı bir şekilde bazı yatırım avantajlarına sahip olabiliriz” dedi.

İSTANBUL’DA SANAYİ DESTEKLENMELİ

Avdagiç, iş dünyasının İstanbul’daki sanayi kuruluşlarına “terzi usulü” destek verilmesi gerektiğini de belirtti. “İstanbul’daki sanayinin İstanbul’dan atılması gerektiği konusunda biz o noktada değiliz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın verdiği desteğe teşekkür ederiz. Ancak İstanbul’la ilgili hiçbir teşvikimiz yok. Sadece savunma sanayiinde yatırım yapacak olanlar teşvik alabiliyor. Bizim sadece belirli ve özel alanlarda, İstanbul’daki sanayi kuruluşlarına terzi usulü bir destek talebimiz var” şeklinde önerilerde bulundu.

MİLLİ VE YERLİ ALIMLARIN ÖNEMİ

İTO Başkanı, kamu alım garantilerinin geliştirilmesinin büyük bir önem taşıdığını ve milli ile yerli alımların kesinlikle uygulanması gerektiğini de vurguladı. “Hala bazı yerel yönetimlerin çok net ayak sürttüğünün altını çizmek istiyoruz. Türkiye Avrupa’nın en büyük otobüs üretici ülkesi olmasına rağmen, bazı yerel yöneticilerin şehir içi ulaşımı için ithal otobüs alması gibi bir garabetle karşı karşıya olduğumuzu gördüğümüzde gerçekten üzüntü duyuyoruz. Milli ve yerli alımların kesinlikle uygulanması konusunda destek talep ediyoruz” diye ekledi.

BTM TEKNOLOJİ MERKEZİNE TAŞINIYOR

Avdagiç, aynı zamanda İTO’nun girişimcilere ve yeni fikirlere destek verdiği Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi’ni (BTM) Atatürk Havalimanı’nda kurulması planlanan teknoloji merkezine taşımak için Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bu talebin olumlu karşılandığını belirten Avdagiç, Bakan Kacır’a yaklaşımından dolayı teşekkür etti. “BTM’de halen mekan olarak 4 bin metrekarede adeta sıkıştık. Hükümetimizin ve Sayın Bakanımızın vizyonuna uygun bir şekilde, Atatürk Havalimanı’nın terminal binalarının 200 bin metrekaresi Türkiye’nin en büyük teknoloji üssü olarak devreye girecek. Biz de bakanımıza arz ettik ki, İTO ve BTM olarak burada öncü olalım. 10 bin metrekarelik bir alan istirham ettik” şeklinde sözlerine devam etti.

“BTM’deki girişimcilerimizin oraya taşınması durumunda, onlara tüm desteğimizi artırarak devam ettireceğiz.”