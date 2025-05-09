İstanbul Ticaret Odası, Türkiye’yi öne çıkarıyor

ÇİN+1 STRATEJİSİ İÇİN TÜRKİYE’NİN ÖNEMİ

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “Türkiye, şirketlerin sadece Çin’e yatırım yapmaktan kaçınarak en az bir ilave ülkeye daha yatırım yapmasını içeren ‘Çin+1’ stratejisinde gündeme gelen 6 ülkeden en ön sırada olanı olabilir. Çin+1 arz zinciri stratejisi, tekstil ve hazır giyim, elektrikli ve elektronik ürünler, otomotiv, makina ve endüstriyel ekipman, kimya ve petrokimya, gıda ve tarım, savunma-havacılık sanayii için büyük fırsatlar sunuyor” diyerek Türkiye’nin mevcut potansiyelini vurguladı. İTO Başkanı, Oda’nın Mayıs ayı Meclis toplantısında iş dünyasının gelişmelerine dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Küresel belirsizliğin yatırımlara etkisinin ciddi olduğunu belirten Avdagiç, “Belirsizlik arttıkça risk iştahı azalan yatırımcılar daha güvenli limanlara yöneliyor. Türkiye, bu olumsuz gelişmeleri bertaraf edecek hazırlık içinde olmalı” şeklinde konuştu.

ULUSLARARASI YATIRIMDA FIRSATLAR

Avdagiç, Türkiye’nin bu olumsuz gelişmelerden nasıl etkilenebileceği üzerine de değerlendirmelerde bulundu. Eğer sermaye akışında olumsuz bir durum yaşanırsa, bu durumun TL üzerindeki baskıyı artırabileceğini ve dış finansman koşullarını zorlaştırabileceğini açıkladı. Bunun yanı sıra, tedarik zincirinde meydana gelebilecek kaymaların Türkiye için önemli fırsatlar doğurabileceğini ifade etti. Küresel şirketlerin Çin’e bağımlılıklarını azaltma arayışında Türkiye’nin önemli bir alternatif üretim merkezi olarak öne çıktığını da belirtti. “Son dönemde özellikle artan jeopolitik gerilimler, COVID-19 salgını ve Çin’deki katı kapanma politikaları nedeniyle Çin+1 olarak tanımlanan arz zinciri stratejisi ivme kazandı” diye ekledi.

POTANSİYEL ÜLKELER VE TÜRKİYE’NİN AVANTAJLARI

Avdagiç, “Artı 1 adayları Türkiye, Vietnam, Hindistan, Endonezya, Bangladeş ve Polonya. Türkiye, bu stratejiden maksimum oranda yararlanma fırsatına sahip” diyerek Türkiye’nin stratejiden nasıl faydalanabileceği üzerine dikkat çekti. Uzmanların, tedarik zinciri riskini azaltmak, jeopolitik risklerden kaçınmak ve maliyetleri düşürmek amacıyla bu stratejiden en fazla yarar sağlayabilecek diğer ülkelerin Vietnam, Hindistan, Endonezya, Bangladeş ve Polonya olduğunu not ettiklerini belirtti. Türkiye’nin sunduğu cazip avantajlar arasında, Avrupa’ya coğrafi yakınlık, gelişmiş sanayi altyapısı ve genç, nitelikli iş gücünün bulunduğunu ifade etti.

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME GEREĞİ

Türkiye’nin Çin+1 stratejisinde öne çıkabileceğini vurgulayan Avdagiç, “Dünya şirketleri Çin+1 stratejisini uyguluyorlar, bu nedenle koşa koşa bize gelecekler” sözüyle durumu özetledi. Ancak bunun için Türkiye’nin yapması gerekenler olduğuna dikkat çekti. “Yatırım ortamını iyileştirmeliyiz; kurumsal kapasitemizi ve dijital altyapımızı güçlendirmeliyiz, yatırım teşviklerinde hedef sektörlere odaklanmalı ve lojistik yatırımlarının önünü açmalıyız” ifadelerini kullandı.

ÇİN+1 STRATEJİSİNDE ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER

Avdagiç, temel sektörler itibariyle Türk iş dünyasının Çin+1 stratejisinden yararlanmada umutlu kılan 7 sektörü şöyle sıraladı: “Hızlı teslimat için ideal coğrafi konum, Avrupa standardında üretim yeteneği ve Çin’den uzaklaşan Avrupalı markalar için güçlü alternatif olma niteliği tekstil ve hazır giyim sektörümüz için önemli bir imkan sağlıyor. Elektrikli ve elektronik ürünler sektörü, AB pazarına gümrüksüz erişim ve yüksek kaliteli ara malı üretim potansiyeli ile avantaj sağlıyor. Otomotiv sanayimiz, güçlü ana sanayi ve tedarik sanayi altyapısı ile lojistik ve maliyet avantajı getiriyor. Makina ve endüstriyel ekipman sektörleri ise rekabetçi fiyatlı üretim ve mühendislik kabiliyeti ile dikkat çekiyor. Kimya ve petrokimya sektörümüz, Avrupa’ya yakınlık ve büyük iç pazar ile birlikte yenilenebilir kimyasallara iş birliği potansiyeli sunuyor. Gıda ve tarım sektörü de, güçlü üretim kapasitesi ve helal sertifikalı ürünlerle Orta Doğu pazarında fırsatlar barındırıyor. Son olarak, yerli ve milli savunmada gelinen noktalar, NATO üyeliği ile iş birlikleri için büyük fırsatlar sunuyor.”