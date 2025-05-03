İstanbul Ticaret Üniversitesi İstatistik Paneli Düzenlendi

İSTATİSTİK BİLİMİ VE TÜİK YILI PANELİ DÜZENLENDİ

İstanbul Ticaret Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi İstatistik Bölümü ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İstanbul Bölge Müdürlüğü işbirliğiyle, TÜİK’in 99’uncu kuruluş yılı dolayısıyla bir panel gerçekleştirildi. Üniversitenin Sütlüce Yerleşkesi Konferans Salonu’nda yapılan “Türkiye İstatistik Günü Paneli” etkinliği, istatistik biliminin önemini vurguladı. Etkinliğe İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necip Şimşek, TÜİK Başkan Yardımcısı Doç. Dr. İbrahim Demir, TÜİK İstanbul Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ, TÜİK Uzmanı Canan Demirel, TÜİK’ten katılımcılar, akademisyenler ve pek çok öğrenci katıldı.

İSTATİSTİKLER VE AİLE YAPISI ÜZERİNE KAYNAKLAR

TÜİK Başkan Yardımcısı Doç. Dr. İbrahim Demir, panelde “İstatistiklerle Aile-2024” çalışmasına dair temel verileri ilk kez açıkladı. Buna göre, ortalama hane halkı büyüklüğü 2008’de 4 kişiyken, 2024 yılı itibarıyla 3,11’e düştü. Ülke genelinde tek kişilik hane oranı yüzde 20’ye ulaşırken, Gümüşhane yüzde 31,7 ile en yüksek orana sahip il oldu. Ardından, Tunceli yüzde 29,8 ve Giresun yüzde 29,7 ile takip etti. En düşük oran ise Batman’da yüzde 11,1 olarak kaydedildi. Türkiye’de 65 yaş ve üzeri nüfus, 9,1 milyon kişiyle toplam nüfusun yüzde 10,6’sını oluşturuyor olup, bu grubun yüzde 19,2’si yani yaklaşık 1,75 milyonu yalnız yaşıyor. Balıkesir, Çanakkale ve Niğde, yaşlıların yalnız yaşama oranının en yüksek olduğu iller arasında bulunuyor. Geniş aile yapısında da azalma görülmekte. 2016’da hanelerin yüzde 16,5’i geniş ailelerden oluşurken, bu oran 2024’te yüzde 13,3’e geriliyor. Ayrıca, 2024 yılında boşanan çift sayısı 187 bin 343 olarak kaydedilirken, bu boşanmalardan etkilenen çocuk sayısının 186 bin 536 olduğu belirtildi. Velayet kararlarında ise çocukların yüzde 74,4’ü annelere, yüzde 25,6’sı babalara verildi.

İSTATİSTİĞİN GÜNDEMİ VE KALKINMA POLİTİKALARI

Açılış konuşmasında İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necip Şimşek, istatistik biliminin hem teknik hem de düşünsel bir araç olarak toplumda önemli bir yer tuttuğunu ifade etti. Şimşek, “İstatistik çoğu zaman sadece tablo, grafik, sayı ve formül gibi kavramlarla özdeşleştiriliyor. Oysa bu alan, hayatın dili ve verinin hikayesidir. Bugün bir hastanede kullanılan tanı algoritmaları da, sosyal medyada bizi yönlendiren içerikler de istatistiksel modellerle belirleniyor. Bu nedenle istatistik sadece bir bilim değil, yaşadığımız çağda bir yaşam becerisidir.” şeklinde konuştu.

TÜİK Başkan Yardımcısı Doç. Dr. İbrahim Demir, Türkiye’deki doğurganlık oranı ve hane halkı büyüklüğündeki düşüşe dikkat çekerek, “Aile, bizim kültürümüzde toplumsal yapının temelidir. Bu nedenle aile odaklı sürdürülebilir kalkınma politikaları artık zorunluluk haline gelmiştir.” ifadesini kullandı. TÜİK İstanbul Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ ise kurumun kuruluşundan bugüne geçirdiği yapısal dönüşümleri ve resmi istatistik üretim yöntemlerini anlattı. Yücedağ, “TÜİK’in ürettiği veriler sadece akademi ve kamu için değil, özel sektör, medya ve toplumun tamamı için referans niteliğindedir. Bu nedenle kurum olarak görevimiz, tarafsız ve şeffaf veriyi en güvenilir yöntemlerle üretmek ve kamuoyuna sunmaktır.” değerlendirmesinde bulundu.