İstanbul Ticaret Üniversitesi ve UDEF panel düzenledi. Kongo temsilcileri katılarak sorunları dile getirdi. Dayanışma ve birlik çağrısı yapıldı. Gençlerin çabası oldukça önemli. Kongo’nun zenginlikleri korunmalı. Eğitimde başarı şarttır

KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ’NDEN GÖRÜŞLER

İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) “Demokratik Kongo’da Soykırım” konulu bir panel gerçekleştirdi. İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde yapılan panelin açılışında, Kongo Demokratik Cumhuriyeti büyükelçi temsilcisi Francine Basofela, Türkiye’deki Kongoluların temsilcisi Pitshou Bulembi Ndongala, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Öğrenci Birliği Başkanı Daula Abdoul ve Prof. Dr. Ahmet Kavas söz aldı.

Basofela, “Bizim hükümetimiz şu anda bütün Kongolulara beraberlik çağrısı yapıyor. Hepimizin bunun için çabalaması lazım. Gençlerin ülkemiz için birlikte ayağa kalkması lazım.” diyerek birlik mesajı verdi. Ülkelerinin kültürlerini korumaları ve savunmaları gerektiğini vurgulayan Basofela, “Ülkemiz doğal zenginliklerinden dolayı çok fazla sorunla karşı karşıya kalıyor. Bu sorunlara son vermemiz ve ülkenin kalkınması için bir araya gelmemiz lazım.” ifadesini kullandı. Ayrıca, “Kongo’nun doğusundaki kardeşlerimiz için dayanışma içinde olmamız lazım. Sadece maddi yardım değil, bu savaşın sona ermesi ve bu halkın huzur içinde yaşaması gerekiyor.” dedi.

SORUNLAR VE DAYANIŞMA GEREKLİ

Türkiye’deki Kongoluların temsilcisi Ndongala, “Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin doğusundaki kadınlar, çocuklar, masum insanlar ölüyor. Kendilerini ilgilendirmeyen bir durum yüzünden yerlerinden ediliyorlar.” şeklinde konuştu. 10 milyondan fazla insanın hayatını kaybettiğini belirten Ndongala, “Bugün buraya bunları, Kongo’nun doğusunu konuşmak için geldik çünkü bu durum hepimizi ilgilendiriyor.” dedi.

Prof. Dr. Kavas, etkinliğe katılan Kongolu öğrencilere şu sözlerle hitap etti: “Kongo sizin ülkeniz, Afrika sizin kıtanız. Oraya sahip olacak, sahip çıkacak ilk önce sizsiniz. Başkaları hep kendi çıkarları için geldiler, gelecekler. Ama en çok ülkenin faydası için çalışmalısınız.” Kavas, Türkiye’de okuyan Kongolu gençlerin sayısının artması gerektiği vurgusunu yaparak, “Kongo ile ilişkilerimiz gelişiyor. Yetmez, daha fazla gelişmesi lazım. Bunun için de sizin iyi okumanız, başarılı olmanız lazım. Hem Türkiye-Kongo hem Türkiye-Afrika hem Kongo-Afrika birçok yönlü ilişkilerde sizlerin aldığınız eğitime çok ihtiyaç var.” şeklinde devam etti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Öğrenci Birliği Başkanı Abdoul ise “Bugün kalbim sizin kalbinizle birlikte atıyor. Kongo’nun kalbi burada. Uzaklarda ama asla hatırasından ve geleceğinden uzak değil. Kongo Demokratik Cumhuriyeti Öğrenci Birliğinin Başkanı olarak, sizlerden biri olarak sarsılmaz bir kararlılıkla karşınızdayım.” dedi. Ayrıca, Mehmet Akif Ersoy’un “Sahipsiz olan vatanın batması haktır. Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır.” sözlerini hatırlatarak, vatan sevgisinin önemine dikkat çekti.