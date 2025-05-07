İstanbul Tiyatrosu, Trabzon’da Oyun Sundı

Oyun Trabzon’da Sahnelendi

İstanbul Devlet Tiyatrosu’nun “Işıltılı Haşerat” adlı gösterimi, Trabzon’da seyircilerle buluştu. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 25. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali çerçevesinde, Philip Ridley’in yazdığı, Can Utku’nun dilimize çevirdiği oyun, Hüseyin Kazaz Sahnesi’nde sanatseverlerle buluştu. Emre Basalak’ın yönetimindeki oyunda, çocukları için güzel bir geleceği hayal eden Ollie ve Jill adlı çiftin öyküsü işleniyor. Gösterim sonrası sahnede yer alan oyuncular, uzun süre alkışlandı.

Atölye Çalışmaları Devam Ediyor

Festival süresince gerçekleştirilen atölye çalışmaları da sürüyor. Trabzon Devlet Tiyatrosu Halil Ayan Salonu’nda düzenlenen ‘şapka atölyesi’ etkinliği, öğrencilere eğlenceli anlar yaşattı. Şapka atölyesinin sorumlu ismi Arzu Şener, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amaçlarının çocukların keyifli zaman geçirmelerini sağlamak ve yaratıcılıklarını geliştirmek olduğunu belirtti. Şener, “Bu atölye çocuklara hem sanatsal ifade becerisi kazandıracak hem de tiyatroya olan ilgilerini pekiştirecek.” diyerek, çocukların tiyatronun büyülü dünyasına adım atacaklarını ifade etti.