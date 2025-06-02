İstanbul Toplantısı Bitti: Zelensky’den Esir Takası Mesajı

BARİŞ DİPLOMASİSİ ÖRNEK OLuyor

Türkiye, barış diplomasisi konusunda dünya genelinde dikkat çekici bir örnek sergiliyor. Yaklaşık üç yıl süren çatışmayı sonlandırmak amacıyla harekete geçen Türkiye, iki ülkeyi aynı yıl içinde üç defa bir araya getirmeyi başardı. Bu görüşmelerin üçüncüsü, bugün İstanbul’daki Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirildi.

GÖRÜŞME DETAYLARI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın başkanlık ettiği görüşme, yaklaşık bir saat sürdü. Görüşmenin ardından Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, konuya dair pek fazla detay vermedi ancak, “Olumsuz sonuçlanmadı” ifadesini kullandı. Toplantıya ilişkin ateşkese yönelik bir bilgi verilmezken, Ukrayna Lideri Vladimir Zelensky, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, kaçırılan Ukraynalı çocukların listesinin kendilerine ulaştırıldığını bildirdi. Zelensky, “Heyetler, Türkiye aracılığıyla çeşitli belgeleri birbirine ulaştırdı. Esirlerin serbest bırakılması için hazırlık yapıyoruz.” dedi.

ESİR TAKASI İÇİN ANLAŞMA GELİŞMELERİ

Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, İstanbul’daki görüşmelere dair yaptığı açıklamada, esir takası üzerinde anlaşmaya varıldığını doğruladı. Umerov, “İlk nokta ateşkes. İkincisi insanlarımızın, mahkumların, kaçırılan çocukların serbest bırakılması. Üçüncüsü ise liderlerin bir araya gelmesi. Biz sadece takas konusunda anlaştık. Diğer ayrıntıları daha sonra vereceğiz” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Rusya ve Ukrayna, tüm ağır hasta savaş esirlerini ve 25 yaşın altındaki esirleri takas etme konusunda anlaştı” diye ekledi.

RUSYA’DAN ESİR TAKASINA DAİR YENİ AÇIKLAMALAR

Rus heyetinin başkanı Vladimir Medinsky, esir takası konusunu doğrulayarak “En büyük çaplı esir takası konusunda mutabık kaldık. Yaralı ve ağır yaralı askerlerin tamamı takas edilecek” dedi. Medinsky, Ukrayna’ya yönelik olarak gelecek hafta 6 bin dondurulmuş asker cesedinin teslim edileceğini de açıkladı. Ayrıca, Ukrayna tarafının kendilerine 339 ismi içeren bir esir listesi sunduklarını duyurdu.

YENİ GÖRÜŞMELER VE ANLAŞMAZLIKLAR

Umerov, İstanbul’daki görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada Ukrayna’nın, 20-30 Haziran tarihleri arasında Rusya ile yeni bir görüşme önerdiğini bildirdi. Ukrayna tarafı, Rusya’nın koşulsuz ateşkes teklifini tekrar reddettiğini belirterek, bundan sonraki görüşmenin liderler arasında yapılması gerektiğini ifade etti.

Daha önce, 16 Mayıs 2025 tarihinde İstanbul Dolmabahçe Sarayı’nda yapılan görüşmeler, tarafların 1000’e 1000 esir takası konusunda anlaşma sağlaması ile sonuçlanmıştı. Bu takas 23-25 Mayıs tarihleri arasında tamamlandı ve her iki taraf 1000’er savaş esirini karşılıklı olarak serbest bıraktı.

GÖRÜŞMELERDE DEVAM EDEN ANLAŞMAZLIKLAR

Görüşmelerde ateşkes konusu ele alınsa da taraflar arasındaki anlaşmazlık uzun süredir devam ediyor. Ukrayna, koşulsuz bir ateşkes talep ederken, Rusya uzun vadeli bir barış anlaşmasına odaklanıyor. Rus heyeti, Ukrayna’nın bazı taleplerini “kabul edilemez” bulduğunu belirtirken, Ukrayna tarafı da Moskova’nın yeni talepler öne sürmesi nedeniyle sürecin zorlaştığını savunuyor.