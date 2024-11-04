İstanbul Toplu Taşıma Sistemi Türkiye Kart’a Geçiyor!

İSTANBUL’DA YENİ TOPLU TAŞIMA DÖNEMİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun verdiği bilgilere göre, İstanbul’da toplu taşıma sisteminde yeni bir dönem başlıyor. Türkiye Kart uygulaması için gerekli olan UKOME kararı alındı ve belgeler ilgili kurumlara iletildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem A.Ş. (BELBİM A.Ş.) teknik çalışmalarını tamamladıktan sonra Türkiye Kart, İstanbul’un toplu taşıma araçlarında geçerli olmaya başlayacak.

TÜRKİYE KART’IN AVANTAJLARI

Türkiye Kart, ülke genelinde entegre bir toplu taşıma sistemi oluşturmanın hedeflendiği, tek bir kart üzerinde tüm toplu taşıma araçlarında geçerli olacak bir ödeme sistemidir. Bu sistem sayesinde vatandaşlar, birden fazla kart taşımak zorunda kalmadan tek bir kartla tüm seyahatlerini yapma imkanına sahip olacak. Türkiye Kart’ın avantajları arasında; “Tek bir kartla tüm toplu taşıma araçlarına binme imkanı”, “Ödeme işlemlerinin hızlanması”, “Farklı şehirlerdeki toplu taşıma sistemleriyle uyumluluk”, “Kartlara yüklenecek ek özellikler ile çeşitli avantajlardan yararlanma imkanı” sayılabilir.

TÜRKİYE KART’IN GEÇERLİ OLDUĞU HATLAR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Kart’ın ilk etapta İstanbul’da TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından işletilen Marmaray, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Halkalı-Bahçeşehir Banliyö Hattı’nda geçerli olacağını açıkladı. Gelecekte ise diğer toplu taşıma araçlarında da Türkiye Kart kullanımı yaygınlaştırılacak.

TÜRKİYE KART NASIL ALINIR?

Türkiye Kart’ı edinmek isteyen vatandaşlar, PTT iş yerlerinden şematik ya da şemasız kartları uygun fiyatlarla satın alabilecekler.

KULLANIM BAŞLANGICI

BELBİM A.Ş. tarafından gerekli teknik çalışmalara tamamlandıktan sonra Türkiye Kart, İstanbul’daki toplu taşıma araçlarında kullanılmaya başlanacak. Ancak kesin tarih, yapılan açıklamalarda henüz belirtilmedi.