Haberler

İstanbul Trabzonlular Federasyonu Başkanı İsmail Turgut Öksüz, Uğurcan Çakır’ı tebrik etti

İSMİL TURGUT ÖKSÜZ’DEN AÇIKLAMALAR

İstanbul Trabzonlular Federasyonu Başkanı İsmail Turgut Öksüz, milli kaleci Uğurcan Çakır’ın Galatasaray’a transferinde önemli bir rol üstlenen Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’ı tebrik etti. Öksüz, “Ertuğrul Doğan’ın transfer başarısıdır” ifadesini kullandı. Uğurcan Çakır ile ilgili düşüncelerini paylaşan Öksüz, Trabzonspor’un büyük bir aile yapısına sahip olduğunu belirtti ve ayrılıkların zor olduğunu vurguladı.

TRABZONSPOR’UN KALICILIĞI

Üyelerine hitaben açıklamalarda bulunan Öksüz, “Bu nedenle bazı ayrılıklar elbette zor gelir; kırgınlıklar ve üzüntüler de sevdamızın bir parçasıdır. Ancak bilinmelidir ki, kişiler gelip geçici; Trabzonspor ise daima kalıcıdır.” şeklinde konuştu. Takımın altyapısından yetişen Uğurcan Çakır’ın başarılarına da değinen Öksüz, onun sezonun ilk dört maçında aldıkları 10 puanda kritik katkılar sunduğunu ifade etti.

UĞURCAN ÇAKIR’A VEDA

Kendisinin kariyer hedefleri doğrultusunda yeni bir yola çıktığını kabul eden Öksüz, “36 milyon Euro gibi rekor bir bedelle kulübümüze kazandırdığı değer nedeniyle onurla uğurluyoruz.” sözleriyle Uğurcan’a teşekkür etti. Başkan Ertuğrul Doğan’ın kulübün ekonomik yükünü azaltmak için attığı adımı da takdir etti ve Türkiye’de bir rekor kıran bu transferin Trabzonspor adına doğru bir karar olduğuna inandığını söyledi.

TARAFTARLARA ÇAĞRI

Öksüz, taraftarlara seslenerek, “Asıl olan Trabzonspor’dur. Uğurcan Çakır’a futbol hayatında başarılar diliyor, Başkanımız Ertuğrul Doğan’a teşekkür ediyor ve camiamız için başarılı bir sezon temenni ediyoruz.” şeklinde sonlandırdı.

ÖNEMLİ

Haberler

Mersin’de Mahsur Kalan İşçiler Kurtarıldı

Mersin'de 13. kattaki iskelede mahsur kalan iki işçi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 30 dakika içinde kurtarıldı. İşçiler, elektrik arızası nedeniyle sıkışmıştı.
Haberler

Manisa’da Kuru Üzüm Kalitesi Arttı

Mustafa Sacit İnan, Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü'nde yaptığı açıklamada, tel sergi yönteminin kuru üzüm kalitesini artırdığını fakat yüksek maliyetin üreticiler için bir engel oluşturduğunu ifade etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.