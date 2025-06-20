İstanbul Trafiği İçin Öneriler Var

TRAFFİK YOĞUNLUĞU ORANI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından hazırlanan trafik haritasına göre, güncel trafik yoğunluğu paylaşıldı. Hafta içi, özellikle işe giriş ve çıkış saatlerinde yoğunluğun arttığı gözlemlenirken, toplu taşıma araçlarındaki kalabalıklar da dikkat çekiyor. İstanbul’da trafik yoğunluğu şu an için yüzde 51 olarak ölçülüyor.

YOĞUNLUK ZİRVESİ

Uzmanlar, İstanbul trafiğinde yoğunluğun en yüksek seviyeye ulaştığı saatlerin hafta içi sabah 07.30-09.30 ve akşam 17.00-19.30 arasında olduğunu belirtiyor. Vatandaşların, zorunlu durumlar haricinde özel araç kullanmak yerine toplu taşıma tercih etmeleri ve canlı trafik haritasını takip etmeleri öneriliyor.

TRAFİK DURUMU VERİLERİ

İstanbul’daki trafik durumu, İBB Trafik Kontrol Merkezi tarafından sağlanan verilerle elde ediliyor. Şehir genelindeki kameralar ve sensörler aracılığıyla anlık bilgiler toplanıyor. Bu verilerle oluşturulan trafik yoğunluğu haritası, sürücülere en güncel durumu sunma amacı taşıyor.

TRAFİKTEN KAÇINMA İPUÇLARI

Canlı trafik haritasını düzenli olarak kontrol etmek önemli bir adım. Alternatif güzergahları tercih ederek trafik yoğunluğundan kaçınmak mümkün. Ayrıca toplu taşıma uygulamalarından yoğunluk bilgilerini takip etmek ve navigasyon uygulamalarını kullanarak en hızlı rotayı belirlemek de faydalı olabiliyor.