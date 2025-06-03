İstanbul Trafiği Yoğun Hala İzleniyor

İSTANBUL TRAFİK YOĞUNLUĞU PAYLAŞILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik haritasına göre, güncel trafik yoğunluğu oranları açıklandı. Hafta içi özellikle işe giriş ve çıkış saatlerinde yoğunluk artıyor ve toplu taşıma araçlarında kalabalıklar gözlemleniyor. 3 Haziran tarihli trafik durumu haritası güncel verileri içeriyor. İstanbul’da trafik yoğunluğu, yüzde 33 olarak belirlendi.

HAFTA İÇİ TRAFİK YOĞUNLUĞU ZİRVE YAPIYOR

Uzmanlar, İstanbul trafiğinde görülen yoğunluğun hafta içi sabah saat 07.30 ile 09.30, akşam ise 17.00 ile 19.30 saatleri arasında zirveye çıktığını ifade ediyor. Vatandaşlara, özel araç kullanmamaları ve bunun yerine toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri öneriliyor. Ayrıca, canlı trafik haritasını düzenli olarak takip etmeleri tavsiye ediliyor.

İSTANBUL TRAFİK YOĞUNLUĞU NASIL ÖLÇÜLÜYOR?

İBB Trafik Kontrol Merkezi, şehir genelindeki kameralar ve sensörler aracılığıyla anlık veriler topluyor. Bu veriler kullanılarak oluşturulan İstanbul trafik yoğunluğu haritası, sürücülere en güncel bilgileri sunuyor.

TRAFFİKTEN KAÇINMA İPUÇLARI

Canlı trafik haritasını sık sık kontrol edin. Alternatif güzergâhları kullanmayı tercih edin. Toplu taşıma uygulamalarıyla yoğunluk bilgilerini takip edin. Navigasyon uygulamalarını kullanarak en hızlı rotayı belirlemeye özen gösterin.