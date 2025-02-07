İstanbul Trafiğinde Kar Yağışı Yoğunluk Yaratıyor

İstanbul’da Kar Yağışı Trafik Yoğunluğunu Artırıyor

İstanbul’da kar yağışının etkisinin artmasıyla şehir genelinde trafik yoğunluğu maksimum seviyeye ulaştı. D-100 Kara Yolu, TEM Otoyolu, bağlantı yolları ve köprülerde sürücüler zor anlar yaşadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik Uygulaması’na göre, Avrupa Yakası’nda trafik yoğunluğu yüzde 65, Anadolu Yakası’nda ise yüzde 78’e kadar yükseldi. Kent genelindeki yoğunluk ise yüzde 69 seviyelerini gördü.

Köprülerde Trafik Akışı Yavaşladı

İki kıtayı birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli’nde Edirne yönüne doğru trafik akışı oldukça yavaşladı. Özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde yoğunluk, Uzunçayır Kavşağı’ndan itibaren başladı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde ise, yoğunluk Ümraniye’den köprü girişine kadar uzandı.

Temel Arterlerde Taşıma Zorluğu

Avrupa Yakası’nda D-100 Kara Yolu’nda Ankara yönüne giden araçlar Zincirlikuyu-Mecidiyeköy bölgesinde ilerlemekte zorlandı. Haliç Köprüsü’nden Edirnekapı’ya kadar trafik yoğunluğu gözlemlendi. Ayrıca TEM Otoyolu’nda Seyrantepe-Gaziosmanpaşa arasında trafik durma noktasına geldi. Anadolu Yakası’nda ise D-100 Kara Yolu’nda Kadıköy ile Kartal arasında trafik her iki yönde de yavaşladı. TEM Otoyolu’nda Ataşehir ve Sancaktepe arasında araç yoğunluğu oluştu.

Kazalar ve Buzlanma Riskleri

Kar yağışı İstanbul’un farklı bölgelerinde hasarlı ve yaralanmalı kazalara neden oldu. Belediye ekipleri, bazı üst geçitlerde buzlanmayı önlemek amacıyla tuzlama çalışmaları gerçekleştirdi. Ayrıca, bazı ara sokaklarda biriken kar sebebiyle araçların ilerlemekte zorlandığı görüldü.

Toplu Taşımada Artan Yoğunluk

İşe ve okula gitmek isteyenlerin metrobüs, otobüs ve tramvay aktarma istasyonlarında büyük bir yoğunluk yarattığı gözlemlendi. Özellikle Metrobüs duraklarında yolcular, araçlara binmekte zorlandı.

Kar Yağışı Süresi ve Hava Durumu Uyarıları

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne göre, İstanbul’da kar yağışının gün boyunca aralıklarla etkili olmaya devam etmesi bekleniyor. Kent genelinde hava sıcaklığının en yüksek 7 derece olması öngörülüyor. Öğleden sonra rüzgarın hızının artacağı ve Marmara Denizi için fırtına uyarısı yapıldığı bildirildi. Yetkililer, sürücülerin ve yayaların dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundular.