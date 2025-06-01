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İstanbul Trafik Denetimleri Artırıldı

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK DENETİMLERİNİ ARTIRDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde İstanbul genelindeki trafik denetimlerini artırdı. Denetimler, özellikle trafiğin yoğunlaştığı ana arterlerde, helikopter desteğiyle gerçekleştiriliyor. İstanbul’da yaklaşan Kurban Bayramı ile birlikte, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri trafik güvenliği için denetimleri sıklaştırdı.

HAVADAN DESTEKLİ DENETİMLER YAPILIYOR

Helikopter ile yapılan denetimler, Mahmutbey gişelerinden başlayarak TEM Otoyolu üzerinden Çamlıca gişelere kadar devam ediyor. Bu süreçte, trafik kurallarını ihlal eden sürücüler tespit edilerek kara ekiplerine bildiriliyor. Kurallara uymayan sürücüler, karayolundaki ekipler tarafından durduruluyor ve ceza uygulanıyor.

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