İstanbul Trafik Sorunları Artık Büyüyor

SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANI ALİ TOMBAŞ’IN AÇIKLAMALARI

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde önemli açıklamalarda bulundu. Tombaş, İstanbul’da ulaşımın her gün daha da zorlaştığına dikkat çekti. “Özellikle son 6 yılda ulaşım yatırımlarının azalması, toplu taşıma sisteminin bozulmasıyla İstanbul, trafikte bekleme süresinde dünya birincisi oldu. Yanan otobüs, bozulan metrobüs haberleri artık sıradan hale geldi. Metro yatırımları hız kesti. Sultanbeyli Metrosu gibi pek çok proje hala bitirilemedi. CHP’li İBB yönetimi, metro reklamı pankartı yaptığı kadar metro hattı yapmadı” dedi.

İSTANBUL’UN ULAŞIM SORUNLARI

Ali Tombaş, AK Parti Grubu adına İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde söz alarak İstanbul’un ulaşım sorunlarına değindi. “CHP’li İBB yönetimi döneminde ulaşım yatırımları azaldı ve toplu taşımada hizmet kalitesi her geçen gün düştü. Özellikle metro yatırımları hız kesti, reklama daha çok önem verildi. Metro şantiyelerine yapılan reklamı pankartlarının uzunluğu kadar metro hattı yapılmadı” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL TRAFİK BEKLEME SÜRESİNDE DÜNYA BİRİNCİSİ

Bağımsız araştırma şirketlerinin verilerine atıf yapan Tombaş, “ABD menşeli bir araştırma şirketinin; 7 kıta 37 ülke ve 1.000 şehir üzerinde yaptığı araştırmaya göre; İstanbul, trafikte bekleme süresinde yılda 105 saatle maalesef birinci olmuştur. İstanbul’un trafik sorunu artık sadece bir ‘yoğunluk’ meselesi değil; plansızlık, öngörüsüzlük ve ihmalkarlığın açık bir göstergesidir” şeklinde konuştu.

METRO İNŞAATLARI NEDEN GEÇ KALIYOR?

Raylı sistemlerde ilerleme hızının yavaşladığını belirten Tombaş, “AK Parti döneminde raylı sistem yatırımları adeta altın çağını yaşadı. İstanbul’un her iki yakasında dev metro yatırımlarını hizmete sunduk. Ancak, görev devralan yönetim ilk iş olarak; bazı metro projelerini iptal etti ve birçok metro projesini de durma noktasına getirdi” dedi. Ayrıca, Sultanbeyli metrosunun hala tamamlanmadığına ve vadedilen açılış tarihlerinin defalarca ertelendiğine dikkat çekti.

METRO REKLAMLARI ARTTI, YATIRIMLAR DURDU

Tombaş, metroların hizmetle değil, reklamla gündeme geldiğini belirterek, “Raylı sistemlerin bu yönetim döneminde en büyük ilerlemesi reklam alanında oldu. AK Parti döneminde yapımına başlanan metro inşaatları, birer reklam mecrasına dönüştürüldü. CHP’li İBB yönetimi, son 6 yılda yaptığı metro reklam pankartı uzunluğunun çeyreği kadar metro hattı yapmamıştır. Sultanbeyli başta olmak üzere milyonlarca İstanbullu metro hizmetine kavuşmayı bekliyor” dedi.