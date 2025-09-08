İstanbul Trafik Yoğunluğu Artış Gösterdi

TRAFİK YOĞUNLUĞU ARTIYOR

İstanbul’da, 2025-2026 eğitim öğretim yılı açılışıyla akşam saatlerinde trafik yoğunluğu belirgin bir şekilde arttı. Dron ile çekilen görüntüler, özellikle D-100 Karayolu’nun Kartal mevkiinde oluşan araç kuyruklarını gösterdi.

ARAÇ KUYRUĞU GÖZLEMLEYENLER İÇİN SORUN OLDU

Eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte, iş çıkış saatlerinde İstanbul’daki trafik akışı yavaşlayarak uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu. Bazı noktalarda trafik tamamen durma noktasına geldi ve sürücüler zor bir ilerleme yaşadı.

HAVADAN ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER

Havadan alınan görüntüler, karayolundaki yoğunluğu net bir şekilde gözler önüne serdi ve İstanbul’un akşam saatlerinde yaşanan trafik sorununu gözler önüne serdi. Dron ile yapılan çekimler, kentteki araç yoğunluğunu detaylı bir biçimde yansıttı.