İstanbul Trafik Yoğunluğu Artıyor

İSTANBUL TRAFİK YOĞUNLUĞU PAYLAŞILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik haritasına göre, güncel trafik yoğunluğu durumu açıklandı. Haftanın içindeki günlerde, özellikle mesai başlangıç ve bitiş saatlerinde trafik yoğunluğunun artış gösterdiği görülmekte. Toplu taşıma araçlarında da yoğunluk yaşanıyor. Yapılan ölçümlere göre, İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 44 seviyesine ulaştı.

ZYF İŞLEMLERİ VE ZİRVELER

Uzmanlar, İstanbul’daki trafik sıkışıklığının hafta içi sabah saat 07.30 ile 09.30 arasında ve akşam saat 17.00 ile 19.30 arasında zirve yaptığını ifade ediyor. Bu nedenle vatandaşların, zorunlu olmadığı durumlarda özel araç yerine toplu taşıma kullanmaları ve güncel trafik haritasını takip etmeleri gerektiği vurgulanıyor.

TRAFFİK VERİLERİ NASIL TOPLANIYOR?

İstanbul’da trafik yoğunluğu, İBB Trafik Kontrol Merkezi tarafından toplanan verilerle belirleniyor. Şehir genelindeki kameralar ve sensörler aracılığıyla anlık veri akışı sağlanıyor. Bu veriler, sürücülerin en güncel bilgiye ulaşmasını sağlayarak İstanbul trafik yoğunluğu haritasını oluşturuyor.

TRAFFİK SIKILIĞINDAN KAÇINMA İPUÇLARI

Trafik sıkışıklığından kaçınmak için, canlı trafik haritasını düzenli olarak kontrol etmek önem taşıyor. Alternatif yolları tercih etmek, toplu taşıma uygulamalarından yoğunluk bilgilerini takip etmek ve navigasyon uygulamalarını kullanarak en hızlı güzergahı belirlemek de bu konuda atılacak faydalı adımlar arasında bulunuyor.