İstanbul Trafik Yoğunluğu Artıyor. İBB Canlı Harita Hakkında Bilgi. Trafik Verileri Anlık Olarak Toplanıyor. Toplu Taşıma Kullanımı Tavsiye Ediliyor

TRAFFİK YOĞUNLUĞU GÜNDEMDE

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından paylaşılan trafik haritasına göre, şehirdeki trafik yoğunluğu dikkat çekiyor. Hafta içi, özellikle iş başlangıç ve bitiş saatlerinde yoğunluk belirgin bir artış gösteriyor. Toplu taşıma araçlarında da kalabalıklar gözlemleniyor. İstanbul’daki güncel trafik durumu, 4 Haziran tarihli canlı harita ile ortaya konmuş durumda ve yoğunluk oranı yüzde 67 olarak ölçülüyor.

YİNE ZİRVEDEN DÜŞMÜYOR

Uzmanlar, İstanbul’daki trafik sıkışıklığının haftanın belirli saatlerinde zirve yaptığını belirtiyor. Özellikle sabah 07.30-09.30 ve akşam 17.00-19.30 saatleri arasında yoğunluğun arttığını ifade ediyorlar. Vatandaşlara, mümkün oldukça özel araç kullanmaktan kaçınmaları ve toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri öneriliyor. Ayrıca, canlı trafik haritasını takip etmeleri konusunda da bilgilendirme yapılıyor.

TRAFİK YOĞUNLUĞU NASIL ÖLÇÜLÜYOR?

İstanbul’daki trafik yoğunluğu, İBB Trafik Kontrol Merkezi tarafından sağlanan verilerle anlık olarak ölçülüyor. Şehir genelindeki kameralar ve sensörler aracılığıyla toplanan bu veriler, sürücülere en güncel trafik bilgilerini sağlamakta önemli bir işlev üstleniyor. Bu ölçüm yöntemi, şehir içindeki trafik akışını daha iyi anlayabilmeyi sağlıyor.

TRAFİKTE RAHATLAMAK İÇİN TAVSİYELER

İstanbul’da trafik sıkışıklığından kaçınmak için bazı ipuçları öneriliyor. Düzenli olarak canlı trafik haritasını kontrol etmek, alternatif güzergahları tercih etmek, toplu taşıma uygulamalarından yoğunluk bilgilerini takip etmek ve navigasyon uygulamalarıyla en hızlı rotayı belirlemek, bu konuda yardımcı olabiliyor. Bu tür önlemler, sürücülerin daha rahat bir seyahat deneyimi yaşamasını hedefliyor.