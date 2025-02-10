İstanbul Trafik Yoğunluğu, Haftanın İlk İş Günü

İSTANBUL’DA TRAFİK YOĞUNLUĞU ARTIYOR

Haftanın ilk iş gününde, İstanbul’un farklı bölgelerinde ciddi trafik yoğunluğu gözlemleniyor. Bu durumlardan biri de Maltepe D-100 yolu. Burada araç sürücüleri, yoğun trafik nedeniyle hareket etmekte zorluk yaşıyor. Ayrıca, sabah saatlerinde kent genelinde etkili olan yağış, hava aydınlandıkça etkisini yitiriyor.

MALTEPE D-100’DE ARAÇLAR SORUN YAŞIYOR

Maltepe D-100 üzerinde ilerleyen araçlar, yoğunluk sebebiyle hızlarını düşürmek zorunda kalıyor. İstanbul’un ana arterlerinde devam eden trafik yoğunluğu da özellikle saat 09.00 itibariyle yüzde 62 seviyesine ulaşıyor. Bu durum, sürücülerin seyahat sürelerini uzatıyor ve günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.