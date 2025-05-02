İstanbul Trafik Yoğunluğu Yüzde 15

İSTANBUL TRAFİK YOĞUNLUĞU GÜNCEL DURUMU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik haritasına göre, trafik yoğunluğu durumu paylaşıldı. Hafta içi özellikle iş saatlerinde yoğunluğun arttığı gözlemleniyor. Toplu taşıma araçları da sıkışıklık yaşıyor. 2 Mayıs tarihli trafik durumu ise canlı haritadan takip edilebiliyor.

HAFTA İÇİ ZİRVELER

İstanbul’da trafik yoğunluğu şu an yüzde 15 olarak ölçülüyor. Uzmanlar, şehirdeki trafik yoğunluğunun hafta içi sabah 07.30-09.30 ve akşam 17.00-19.30 saatleri arasında en yüksek seviyeye ulaştığını belirtiyor. Bu nedenle, vatandaşların zaruriyeti olmayan durumlarda özel araçları yerine toplu taşımayı tercih etmeleri öneriliyor.

İSTANBUL TRAFİK YOĞUNLUĞU NASIL ÖLÇÜLÜYOR?

İBB Trafik Kontrol Merkezi tarafından sağlanan veriler, şehir genelindeki kameralar ve sensörler vasıtasıyla anlık olarak toplanıyor. Bu bilgilerle oluşturulan İstanbul trafik yoğunluğu haritası, sürücülere en güncel bilgileri ulaştırıyor.

TRAFFİKTEN KAÇINMA İPUÇLARI

İstanbul’da trafik sıkışıklığından kaçınmak için bazı ipuçları mevcut. Sürücülerin alternatif yolları kullanmaları ve trafik yoğunluğunu göz önünde bulundurarak seyahat etmeleri, sıkışıklığın azaltılmasına katkı sağlıyor.