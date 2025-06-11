İstanbul Trafik Yoğunluğu Yüzde 26

İSTANBUL TRAFİK YOĞUNLUĞU PAYLAŞILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, trafik haritası aracılığıyla güncel trafik yoğunluk durumunu paylaştı. Özellikle hafta içi iş saatleri boyunca, sabah işe giriş ve akşam çıkış saatlerinde yoğunluğun arttığı gözlemleniyor. 11 Haziran tarihli trafik durumu canlı haritasında İstanbul’daki trafik yoğunluğu yüzde 26 olarak kaydedildi.

SABAH VE AKŞAM ZİRVESİ

Uzmanlar, İstanbul’da trafiğin en yoğun olduğu saatlerin hafta içi sabah 07.30-09.30 ve akşam 17.00-19.30 arası olduğunu belirtiyor. Bu nedenle vatandaşlara, mümkünse özel araç kullanmaktan kaçınmaları ve toplu taşıma yöntemlerini tercih etmeleri öneriliyor. Aynı zamanda, canlı trafik haritasını takip etmenin önemine dikkat çekiliyor.

İSTANBUL TRAFİK YOĞUNLUĞU NASIL ÖLÇÜLÜYOR?

İstanbul’da trafik yoğunluğunun ölçümü, İBB Trafik Kontrol Merkezi tarafından sağlanan verilerle gerçekleşiyor. Bu veriler, şehir genelindeki kameralar ve sensörler aracılığıyla anlık olarak toplanıyor ve trafik yoğunluğu haritası oluşturuluyor. Sürücülere en güncel bilgileri sunarak trafikte daha bilinçli hareket etmelerine yardımcı oluyor.

TRAFİKTE RAHAT ETME İPUÇLARI

İstanbul’da trafikle başa çıkmak için bazı ipuçları mevcut. Öncelikle, canlı trafik haritasını düzenli olarak kontrol etmek faydalı olacaktır. Ayrıca, alternatif yolları tercih etmek ve toplu taşıma uygulamalarından yoğunluk bilgilerini takip etmek önemli. Navigasyon uygulamaları kullanarak en hızlı rotayı belirlemek, trafiği en aza indirgemek için etkili bir yöntem.