İstanbul Trafik Yoğunluğu Yüzde 44

İSTANBUL TRAFİK YOĞUNLUK DURUMU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından paylaşılan trafik haritasına göre, İstanbul’daki trafik yoğunluğu önemli bir artış gösteriyor. Hafta içi, özellikle işe giriş ve çıkış saatlerinde yoğunluk artışta. Toplu taşıma araçlarındaki kalabalıklar da gözlemleniyor. Yapılan ölçümlere göre, İstanbul’daki trafik yoğunluğu yüzde 44 düzeyine ulaştı.

TRAİFİK YOĞUNLUĞUNUN ZİRVEDİĞİ SAATLER

İstanbul’da trafik yoğunluğunun zirveye ulaştığı saatler, sabah 07.30-09.30 ve akşam 17.00-19.30 arası olarak belirtiliyor. Bu saatlerde vatandaşlara, özel araç kullanmak yerine toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri, ayrıca canlı trafik haritasını düzenli takip etmeleri öneriliyor.

İSTANBUL TRAFİK YOĞUNLUĞU NASIL ÖLÇÜLÜYOR?

İBB Trafik Kontrol Merkezi, şehir genelindeki kameralar ve sensörler aracılığıyla anlık verileri toplayarak İstanbul trafik yoğunluğu haritasını oluşturuyor. Bu yöntemle sürücüler, en güncel trafik bilgilerinden yararlanıyor.

TRAFFİK YOĞUNLUĞUNDAN KAÇINMA İPUÇLARI

İstanbul’da trafik yoğunluğundan kaçınmak için kullanılabilecek bazı ipuçları:

– Canlı trafik haritasını düzenli olarak kontrol edin.

– Alternatif güzergâh seçeneklerini değerlendirin.

– Toplu taşıma uygulamalarından yoğunluk bilgilerini takip edin.

– Navigasyon uygulamalarını kullanarak en hızlı rotayı belirleyin.