İstanbul Trafik Yoğunluğu Yüzde 58

İSTANBUL TRAFİK YOĞUNLUĞU ARTMAKTA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik haritasına göre, trafik yoğunluğu ile ilgili veriler paylaşıldı. Hafta içi, özellikle iş saatlerinde yoğunluk belirgin şekilde artıyor ve toplu taşıma araçlarında da kalabalıklar dikkat çekiyor. İstanbul’daki trafik yoğunluğu, yüzde 58 olarak ölçüldü.

UZMANLARDAN TRAFİK UYARISI

Uzmanlar, İstanbul trafiğinde yoğunluğun özellikle hafta içi sabah saat 07.30 ile 09.30 ve akşam 17.00 ile 19.30 saatleri arasında zirve yaptığını ifade ediyor. Bu dönemde vatandaşların, mümkünse özel araç kullanmak yerine toplu taşıma tercih etmeleri ve canlı trafik haritasını takip etmeleri öneriliyor.

İSTANBUL TRAFİK YÖNETİMİ

İstanbul’da trafik yoğunluğu, İBB Trafik Kontrol Merkezi tarafından toplanan verilerle ölçülüyor. Şehir genelindeki kameralar ve sensörler aracılığıyla anlık bilgiler elde ediliyor. Bu veriler, sürücülere en güncel trafik durumu bilgilerini sunmakta.

TRAFFİK YOĞUNLUĞUNDAN KAÇINMA YÖNTEMLERİ

Trafikten kaçınmak isteyenler için bazı ipuçları mevcut. Canlı trafik haritasını düzenli olarak kontrol etmek önemli bir adım. Ayrıca alternatif güzergâhları tercih etmek, toplu taşıma uygulamalarından yoğunluk bilgilerini takip etmek ve navigasyon uygulamalarını kullanarak en hızlı rotayı belirlemek de faydalı olacak.